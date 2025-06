Kürzlich unterzeichneten Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Gräfin Leonie von Bissingen im Schramberger Rathaus den Pachtvertrag zum Bestattungswald Falkensteiner Ruh. Dies teilt die Stadt Schramberg mit

Der neue Bestattungswald oberhalb der Falkensteiner Kapelle in der Talstadt kann nun offiziell am Freitag, 18. Juli, eingeweiht werden. Die Stadt Schramberg erweitert damit ihr bestehendes Bestattungsangebot um eine naturnahe Form der Urnenbeisetzung in einem Waldgebiet. Erste Bestattungen sind bereits erfolgt.

Lesen Sie auch

Der „Falkensteiner Ruh“ liegt idyllisch im Wald über der Talstadt Schrambergs – ein Ort mit wunderschönem Ausblick auf die Stadt, der für viele Menschen in der Region eine würdevolle letzte Ruhestätte bieten wird. Die Forstverwaltung Graf von Bissingen hat als Betreiberin das naturbelassene, teils steile Gelände bereits erschlossen: Parkplätze und Wege wurden angelegt, die Bestattungsbäume nummeriert und mit Farbmarkierungen versehen, aus denen sich die jeweiligen Grabkategorien ablesen lassen.

Kreuz am Andachtsplatz

In den kommenden Wochen folgen weitere Elemente: ein großes Kreuz am Andachtsplatz sowie Informationsmaterial vor Ort und digital. Eine eigens eingerichtete Internetseite ist in Arbeit. Über diese können sich Interessierte künftig umfassend informieren.

Verschiedene Bestattungsformen möglich

Das Angebot richtet sich an Bürger aus Schramberg wie auch aus der Umgebung. Neben Einzelgrabstätten an Gemeinschaftsbäumen können insbesondere auch sogenannte Familienbäume erworben werden – eine Bestattungsform, welche die Stadt auf städtischen Friedhöfen mangels geeigneter Bäume nicht mehr ausreichend anbieten konnte.

Der Bestattungswald „Falkensteiner Ruh“ gehört als Teil der städtischen Friedhofseinrichtungen zur Stadt Schramberg. Die Betreuung und der Betrieb des Waldfriedhofs werden von der Forstverwaltung Graf von Bissingen aus Dietingen übernommen.

Info

Bei Fragen zum Bestattungsangebot

können sich Interessierte an ihren Bestatter vor Ort wenden. Die Betreiber bereiten aktuell noch einen Online-Auftritt vor. Aktuell sind alle wichtigen Informationen mit Preisen und Baumkategorien in der Friedhofssatzung für den Bestattungswald Falkensteiner Ruh auf der städtischen Homepage zu finden.