Bestattungskultur in Lörrach: Bäume schlagen „Wurzeln der Erinnerung“

Auf dem Hauptfriedhof Lörrach entsteht mit dem Projekt ein besonderer Gedenkortort.
Mit dem Projekt „Wurzeln der Erinnerung“ entsteht ein besonderer Ort, der das Gedenken, die Natur, die Erinnerungskultur sowie auch die Klimaanpassung miteinander verbindet, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach. Die neu angelegte Baumfläche soll künftig eine alternative Form der Urnenbestattung innerhalb des Friedhofs ermöglichen und zugleich einen wertvollen Beitrag zur ökologischen Entwicklung des Friedhofs leisten. Im Mai wurden nun die 15 Bäume gepflanzt.