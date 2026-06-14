Bestattungskultur in Lörrach: Bäume schlagen „Wurzeln der Erinnerung“

Mit dem Projekt „Wurzeln der Erinnerung“ entsteht ein besonderer Ort, der das Gedenken, die Natur, die Erinnerungskultur sowie auch die Klimaanpassung miteinander verbindet, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach. Die neu angelegte Baumfläche soll künftig eine alternative Form der Urnenbestattung innerhalb des Friedhofs ermöglichen und zugleich einen wertvollen Beitrag zur ökologischen Entwicklung des Friedhofs leisten. Im Mai wurden nun die 15 Bäume gepflanzt.

„Viele Menschen wünschen sich heute naturnahe Formen des Erinnerns. Mit den ‚Wurzeln der Erinnerung‘ schaffen wir einen Ort, an dem Verbundenheit und Gedenken ihren Platz finden – eingebettet in die Natur und zugleich fest verankert in unserer Stadtgemeinschaft“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić zum Leitgedanken des Projekts zitiert.

Auf der rund 600 Quadratmeter großen Fläche auf dem Lörracher Hauptfriedhof soll nun nach der Pflanzung der 15 Bäume, die zehn unterschiedlichen, klimaresilienten Baumarten zugeordnet sind, ein naturnaher Bereich mit hoher Biodiversität entstehen. Die Bäume wurden dafür nach einem abgestimmten Pflanzplan in einer waldähnlichen Struktur angeordnet und jüngst gepflanzt. Bewusst hat man sich für verschiedene Baumarten entschieden, denn diese stehen mit ihren unterschiedlichen Wuchsformen und Entwicklungsverläufen sinnbildlich für die Vielfalt menschlicher Lebensgeschichten. Unter den zehn ausgewählten Baumarten sind die Blumenesche, die Hopfenbuche, der schmalkronige Amberbaum, die Steineiche, die Säulen-Stiel-Eiche, die Purpurerle, die japanische Blütenkirsche, der japanische Schnurbaum, der Herbst-Flammen-Ahorn sowie die kleinkronige Ulme.

Rund fünfjährige Anwuchsphase

Bevor die Fläche jedoch als Grabangebot genutzt werden kann, müssen die 15 neu gepflanzten Bäume während einer rund fünfjährigen Anwuchsphase sprichwörtlich Wurzeln schlagen. Die Entwicklung der Bäume, der Pflegeaufwand sowie die Wirkung der Fläche werden in diesem Zeitraum beobachtet und ausgewertet.

Neues Urnengrabangebot ab dem Jahr 2031

Perspektivisch soll ab 2031 beziehungsweise 2032 ein neues Urnengrabangebot mit rund 80 Grabstellen entstehen. Vorgesehen sind Urnenwahl- und Urnenreihengräber. Die Bäume werden dabei das prägende Element der Gesamtanlage sein und nicht einzelnen Grabstellen zugeordnet. Das zukünftige Konzept sieht pflegefreie Grabstellen für Angehörige, eine zurückhaltende und würdevolle Kennzeichnung sowie definierte Ablageflächen für Erinnerungsstücke vor. Gleichzeitig soll das Angebot eine Alternative innerhalb des Friedhofs darstellen und nicht in Konkurrenz zu bestehenden Bestattungswäldern treten, heißt es in der Mitteilung.