Bestattungskultur in Basel: Vom Umgang mit dem Unvermeidlichen

Die „Sammlung Friedhof Hörnli“ zeigt, wie die Menschen ihre Verstorbenen bestattet und die Erinnerung an sie bewahrt haben.
Der Mann brennt für seine Sache. Mit lebhaft blitzenden Augen unter weißem Haarschopf und einem Zeigestab in Händen führt er den Besucher durch „sein“ Museum, erzählt Geschichten, erklärt Begriffe, vermittelt Hintergründe, beredt, begeistert, temperamentvoll – und manchmal auch mit einem schalkhaften Lächeln. Obwohl es ja um eine todernste Sache geht: um die Schweizer Bestattungskultur der letzten 200 Jahre nämlich. Peter Galler ist der Gründer, Kurator und Chef der schweizweit einzigartigen „Sammlung Friedhof Hörnli“.