Bestattungshaus Hafa in Rottweil: Ina Fitzner erfüllt sich mit neuem Standort im Neckartal einen Traum

Seit dem Jahr 2023 wird das Bestattungshaus Hafa in Rottweil mit Hingabe von Ina Fitzner geführt. Jetzt folgt ein weiterer großer Schritt: Der Umzug an den neuen Standort.
Ina Fitzner arbeitet seit fast zehn Jahren als Bestatterin und hat in dieser Zeit unzählige Familien begleitet. Für sie ist dieser Beruf weit mehr als eine Tätigkeit: „Ich bin Bestatterin mit Herz und gehe auf jede Familie ganz individuell ein. Bei uns ist keine Trauerfeier gleich. Sie ist immer an das Leben des Verstorbenen angepasst.“