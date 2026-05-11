Bestattungshaus Hafa in Rottweil: Ina Fitzner erfüllt sich mit neuem Standort im Neckartal einen Traum

Seit dem Jahr 2023 wird das Bestattungshaus Hafa in Rottweil mit Hingabe von Ina Fitzner geführt. Jetzt folgt ein weiterer großer Schritt: Der Umzug an den neuen Standort.

Ina Fitzner arbeitet seit fast zehn Jahren als Bestatterin und hat in dieser Zeit unzählige Familien begleitet. Für sie ist dieser Beruf weit mehr als eine Tätigkeit: „Ich bin Bestatterin mit Herz und gehe auf jede Familie ganz individuell ein. Bei uns ist keine Trauerfeier gleich. Sie ist immer an das Leben des Verstorbenen angepasst.“

Und Ina Fitzner ist überzeugt, dass viele Angehörige auch danach noch Unterstützung brauchen. Deshalb bietet das Bestattungshaus Hafa unter anderem Trauercafés und persönliche Trauerbegleitungen an. „Manchmal beginnt die eigentliche Verarbeitung erst nach dem Abschied“, sagt sie.

Lange Zeit befanden sich die Räumlichkeiten in der Königstraße 22. Doch Ina Fitzner hatte eine klare Vision: ein vollständiges Bestattungshaus. Ein Ort, an dem Verstorbene würdevoll aufgebahrt werden können und an dem Angehörige in Ruhe und ohne Zeitdruck Abschied nehmen können.

Wunsch wird auf 450 Quadratmetern Wirklichkeit

Jetzt wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. Im Neckartal bot sich die Möglichkeit, eine rund 450 Quadratmeter große Halle komplett neu zu gestalten. Der Umbau lief fast ein Jahr lang parallel zum laufenden Betrieb – eine enorme Herausforderung, aber es hat auch viel Spaß gemacht, sagt Ina Fitzner.

Im Bestattungshaus Hafa am neuen Standort im Neckartal dominieren nun helle Räume, viel Grün, natürliche Materialien und eine freundliche Gestaltung. „Die Menschen kommen ohnehin in einer schweren Situation zu uns“, erklärt Ina Fitzner. „Da ist es mir wichtig, dass sie sich bei uns wohl und aufgehoben fühlen.“

Aufbahrungsraum das Herzstück

Das Herzstück des Hauses ist der großzügige Aufbahrungsraum. Hier können Angehörige individuell Abschied nehmen. Der Raum bietet darüber hinaus Platz für kleine Trauerfeiern mit bis zu 30 Personen und ist mit viel Feingefühl gestaltet.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten möchte Ina Fitzner ihr Herzensprojekt nun auch der Öffentlichkeit vorstellen.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 16. Mai, von 10 bis 15 Uhr, lädt das Bestattungshaus Hafa ins Neckartal 301 zum Tag der offenen Tür ein. Besucher haben die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in Ruhe kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich unverbindlich zu informieren. In kurzen Vorträgen wird unter anderem das Thema Bestattungsvorsorge näher erklärt. Darüber hinaus ist für Essen und Trinken gesorgt. „Es soll ein ganz lockerer Rahmen sein“, betont Ina Fitzner.

Wohltuende Gespräche

Ihr Wunsch ist es, Berührungsängste abzubauen und zu zeigen, dass der Umgang mit dem Thema Tod nicht von Schwere geprägt sein muss. Wie sie berichtet, hätten viele Familien im Nachhinein gesagt, wie erleichternd und sogar wohltuend sie die Gespräche empfunden hätten.