Bestattungen: Vorarbeiten für Friedwald in Rümmingen laufen
In Rümmingen wird ein Friedwald eingerichtet (Symbolfoto). Foto: Swen Pförtner/dpa

Der Friedwald in Rümmingen soll Anfang kommenden Jahres fertig sein.

Der Rümminger Gemeinderat hat eine Nutzungsordnung für den Friedwald erlassen. Bereits im Februar 2024 hatte das Gremium der Einrichtung eines Bestattungswalds im Distrikt Röttlerwald auf dem Wittlinger unter Trägerschaft der Gemeinde zugestimmt. Die Vorarbeiten dafür haben mittlerweile begonnen, Anfang kommenden Jahres soll der Friedwald genutzt werden können. Wie Bürgermeisterin Joana Carreira feststellte, sollen dort nicht nur Rümminger bestatten werden können, sondern auch Verstorbene aus anderen Gemeinden.

 

Grillplatz bleibt bestehen

Auf Nachfrage sagte sie, der dortige Grillplatz bleibe bestehen. Tatsächlich sei es so, dass nach einer Bestattung oft gerne noch gemeinsam gegrillt wird.

Irritationen gab es, weil im Röttlerwald bei Haagen auch der Waldkindergarten „Purzelbaum“ ist. Carreira ist aber überzeugt, dass sich das räumlich nicht überschneidet. Schließlich könne ein Lörracher Kindergarten nicht auf Rümminger Gemarkung sein, stellte sie fest.

 