Bestattungen: Vorarbeiten für Friedwald in Rümmingen laufen

In Rümmingen wird ein Friedwald eingerichtet (Symbolfoto). Foto: Swen Pförtner/dpa Der Friedwald in Rümmingen soll Anfang kommenden Jahres fertig sein.







Der Rümminger Gemeinderat hat eine Nutzungsordnung für den Friedwald erlassen. Bereits im Februar 2024 hatte das Gremium der Einrichtung eines Bestattungswalds im Distrikt Röttlerwald auf dem Wittlinger unter Trägerschaft der Gemeinde zugestimmt. Die Vorarbeiten dafür haben mittlerweile begonnen, Anfang kommenden Jahres soll der Friedwald genutzt werden können. Wie Bürgermeisterin Joana Carreira feststellte, sollen dort nicht nur Rümminger bestatten werden können, sondern auch Verstorbene aus anderen Gemeinden.