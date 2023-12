Bestattungen in Schramberg: Das ist der Stand beim Friedwald an der Falkensteiner Kapelle

1 Im Gelände oberhalb der Falkensteiner Kapelle soll der Bestattungswald entstehen. Der Weg dort wird bereits ausgebaut. Foto: Riesterer

Die dortigen Grundbesitzer möchten an der Falkensteiner Kapelle einen Bestattungswald einrichten. Der Gemeinderat soll dieses Projekt nun voranbringen – so stehen beispielsweise die Vertragsabschlüsse noch an.









Die Bestattungskultur ist im ständigen Wandel, heißt es von der Stadt in einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat zu dessen Sitzung am 14. Dezember. Feuerbestattungen hätten zuletzt kontinuierlich bis zu einem aktuellen Anteil von rund 80 Prozent zugenommen. Dazuhin sei die Nachfrage von Beisetzungen an pflegeleichteren Gräbern, vor allem die Bestattung an Bäumen, sehr hoch. Das Angebot an Familien-Baumgrabstätten (für Urnenbeisetzungen) „kann auf den bestehenden Friedhöfen nicht mehr gedeckt werden“, so die Stadt. Baum-Reihengräber (für Urnenbeisetzungen) seien dagegen noch vorhanden.