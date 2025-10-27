Bestattungen in Ostelsheim: Wie sollen die neuen Urnengräber aussehen?

Der Gemeinderat diskutierte die Gestaltung der neuen Grabfelder auf dem Ostelsheimer Friedhof. Dabei ging es vor allem darum, wie viele Vorgaben die Kommune macht.
„Wir haben eine hohe Nachfrage nach Urnengräbern“, sagte Bürgermeister Ryyan Alshebl jüngst im Gemeinderat. Die Sitzungsvorlage listete alle aktuell noch freien Gräber auf: Drei Urnen-Wahlgräber sind noch frei und theoretisch könnten noch neun weitere Urnengräber hergestellt werden. Bei den übrigen Bestattungsarten sind noch 34 Gräber frei. Die Zahlen zeigen, dass die Urnengräber auf dem Ostelsheimer Friedhof langsam knapp werden.