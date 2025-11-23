Bestattungen in Ostelsheim: Mehr Freiheiten bei der Grabgestaltung

Weil Urnengräber fehlen, will der Gemeinderat auf dem Friedhof ein neues Grabfeld anlegen lassen. Der Gartenbauer hat dafür genaue Vorstellungen. Doch die passt dem Gremium nicht.
Auf dem Ostelsheimer Friedhof geht der Platz aus, zumindest im Bereich der Urnengräber. Nur noch fünf drei Urnen-Wahlgräber sind frei. Die Nachfrage nach Urnengräbern sei aber hoch, erklärte Bürgermeister Ryyan Alshebl im Oktober im Gemeinderat. Man hatte sich dort schon Anfang des Jahres dazu entschieden, die Gartenbaufirma Walker aus Sindelfingen mit einem Entwurf für das neue Urnengrabfeld. Das Vorgabe des Gemeinderats: Es soll attraktiv und liebevoll gestaltet werden.