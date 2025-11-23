Bestattungen in Ostelsheim: Mehr Freiheiten bei der Grabgestaltung

Weil Urnengräber fehlen, will der Gemeinderat auf dem Friedhof ein neues Grabfeld anlegen lassen. Der Gartenbauer hat dafür genaue Vorstellungen. Doch die passt dem Gremium nicht.

Auf dem Ostelsheimer Friedhof geht der Platz aus, zumindest im Bereich der Urnengräber. Nur noch fünf drei Urnen-Wahlgräber sind frei. Die Nachfrage nach Urnengräbern sei aber hoch, erklärte Bürgermeister Ryyan Alshebl im Oktober im Gemeinderat. Man hatte sich dort schon Anfang des Jahres dazu entschieden, die Gartenbaufirma Walker aus Sindelfingen mit einem Entwurf für das neue Urnengrabfeld. Das Vorgabe des Gemeinderats: Es soll attraktiv und liebevoll gestaltet werden.

Der Entwurf Nach dem Entwurf der Firma könnten auf der freien Fläche zwischen den großen Bäumen rechts des Weges vom Haupteingang 74 neue Urnengräber entstehen. Die Gräber sind dabei unregelmäßig in größeren Gruppen angeordnet. Dazwischen verlaufen Wege, die auch für Rollatoren und Rollstühle geeignet sind. Diese Grabgruppen werden von Cortenstahl eingefasst. Die einzelnen Gräber sollen je mit einer Granitplatte abgeschlossen werden. Und zwar unabhängig davon, ob dort schon jemand begraben ist. Zwischen den einzelnen Gräber ist laut Entwurf Staudenbepflanzung geplant.

Kritik aus dem Gemeinderat

Grundsätzlich fand der Gemeinderat den im Oktober vorgestellten Entwurf gut. Allerdings fehlte Klaus Richter (OFW) die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung der Gräber. Das sahen auch andere im Gremium so. Es entstand letztlich die Idee, möglicherweise Platten in zwei unterschiedlichen Größen anzubieten. Eine kleinere Platte bietet auf dem Grab mehr Möglichkeiten zur Gestaltung, so die Idee.

Das sagt der Landschaftsgärtner

In die November-Sitzung des Gemeinderats kam nun Gartenbauer und Firmen-Chef Andreas Walker. Der sah in seinem Entwurf Möglichkeiten der Individualität: eine Blumenschale auf dem Grab, die Gravur auf der Platte. Von einer komplett freien Stein-Wahl riet Walker ab. Aktuell sei der Entwurf „farblich schön abgestimmt“. Das sei bei einer freien Wahl nicht mehr so, weil nicht jeder Stein zur Farbe des Cortenstahls passe. „Individualität schön und gut, aber den Rahmen sollte man abstecken“, sagte Walker. Man könnte ja auch drei verschiedene, aber vor ausgewählte, Steinarten zur Auswahl stellen.

Mehr Individualität möglich

„Ihr ästhetischer Anspruch ist okay“, meinte Rudi Schlienz (OFW) zu Walker. Aber vielleicht wollten die Menschen ihr Grab einfach anders gestalten. Tobias Cascio (UO) schlug vor, die Grabgruppen aufzuteilen. In manchen gibt es eine ganze Platten, in manchen eine halbe, manche Gräber könnten komplett frei gestaltetet werden. Dann seien die einzelnen Gruppen einheitlich, aber auch die Möglichkeit für Individualität. Schlienz fand den Vorschlag gut.

„Wir können es dem Bürger nicht aufzwingen, so zu trauern, wie wir es festlegen“, sagte Klaus Richter (OFW). Zwar könne die Kommune Musterplatten bestellen. Aber die Leute sollten dann auch aussuchen können, ihr Grab komplett frei zu gestalten. „Ich würde mit Empfehlungen arbeiten“, sagte Alshebl. „Wir geben ja auch nicht die Farbe der Blumen vor“, argumentierte Ernst-Martin Gehring (OFW) gegen zu viele Vorschriften.

Bis wann ist das neue Grabfeld fertig?

Letztlich einigte sich das Gremium auf einen Vorschlag, den Alshebl so zusammenfasste: „Individualität, keine Vorgaben, nur Empfehlungen“. Die Kommune werde Musterplatten bereitstellen, die Menschen können ihr Grab aber frei gestalten. Als Begrenzung der einzelnen Gräber dient ein einheitlicher Metallrahmen. Walker bot an, dass sich der Gemeinderat die Anlage nach dem Ausbau einmal anschaue. Dan könne man verschiedene Varianten der Gestaltung testen. Das neue Grabfeld sei wahrscheinlich Mitte März fertig, so Walker.