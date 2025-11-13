Bestattungen in Maulburg: Zu hohes Defizit beim Friedhof

Beim Strategietag haben Gemeinderäte, Steinmetze, Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter der Kirche und des Sozialverbands VdK über die Neugestaltung der letzten Ruhestätte debattiert.
Stefan Lubowitzki, Geschäftsführer der Weiher GmbH, hat beim Strategietag zur Neugestaltung des Friedhofs der Gemeindeverwaltung Maulburg im Hinblick auf ihren Friedhof ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Er sagte: „Sie haben hier fast ein Defizit von jährlich einer Viertelmillion Euro.“ Für eine Gemeinde mit 4300 Einwohnern sei das sehr hoch. „So ein krasses Ergebnis habe ich noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn“, fügte Lubowitzki hinzu.