Bestattungen in Kandern: Erdgräber könnten 146 Prozent teurer werden

Teils massive Erhöhungen wird es wohl bei der Anpassung der Kanderner Bestattungsgebühren geben. Die Gebühren waren Thema im Verwaltungsausschuss.
Unter anderem sollen die Kosten für das Ausheben und Wiederverfüllen eines Erdgrabes um 146 Prozent von aktuell 482 Euro brutto auf 1190 Euro brutto steigen. Auch das Ausheben und Wiederverfüllen eines Urnengrabes wird spürbar teurer und soll dann 238 Euro brutto statt bisher 101 Euro kosten. Einzig das Ausheben und Wiederverfüllen eines Kinderreihengrabes bleibt von den neuen geplanten Erhöhungen unberührt und wird sich weiterhin auf 238 Euro belaufen.