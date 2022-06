Letzte Ruhe unter Bäumen? Darum gewinnen Bestattungen im Wald immer mehr an Bedeutung

Der Wald hat etwas Friedvolles, Ruhiges an sich. Er ist das erholsame Kontrastprogramm zum Alltag zwischen Straßenlärm und Betonwänden. Wenig verwunderlich also, dass es viele Menschen gibt, die sich vorstellen können, für immer dort zu bleiben. Bestattungen im Wald haben in den vergangenen Jahren stark an Zuspruch gewonnen.