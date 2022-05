1 Einäscherungen im Krematorium Albstadt sind zahlreicher geworden, seit die Stadt den Bestattern eine Provision bezahlt. Foto: Vennenbernd

Gab es eine Übersterblichkeit durch Corona? Was manche leugnen, beweist nun eine simple Gebührensatzung: die für Bestattungen.















Albstadt - 2016 hatte die Stadt die Gebühren für das Bestattungswesen neu kalkuliert und seit 1. Januar 2018 neue Sätze verlangt. Doch dazwischen kam eine Pandemie, die das Bestattungswesen in Albstadt "stark geprägt" habe, wie es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung heißt. Aufgrund der "zeitweise starken Beschränkungen und Auflagen" für Trauerfeiern und Bestattungen seien die Mitarbeiter einer höheren Belastung ausgesetzt, der Aufwand für Trauerfeiern und Bestattungen insgesamt höher gewesen.

80 Beisetzungen mehr als im Durchschnitt

Auch die Zahl der Bestattungen war höher als im Durchschnitt der zurückliegenden zehn Jahre, und zwar signifikant: 639 Personen sind 2020 in Albstadt zur letzten Ruhe gebettet worden – 80 mehr als im Durchschnitt.

Laut der Kalkulation wird im Bestattungswesen ein Kostendeckungsgrad von 70,2 Prozent erreicht – tatsächlich aber ist es weniger, was auch an der Einführung der Doppik liegt: Die Stadt muss Abschreibungen einkalkulieren. Diese "Passivierung der Grabnutzungsgebühren" hat zu Mindereinnahmen von 386 000 Euro im Jahr 2020 geführt, was den Kostendeckungsgrad um weitere 14 Prozent reduziert.

Manche Kosten hat die Stadt nicht eingerechnet

Nicht zuletzt gibt es Aufwendungen, welche die Stadt trägt, die sich aber in der Kostenkalkulation nicht niederschlagen, etwa jene für die Friedhofskapelle, die Kriegergedächtniskapelle und die Kriegsgräber mit 78 000 Euro pro Jahr, für zusätzliche Maßnahmen zur Wegeunterhaltung – 190 000 Euro macht das 2020 aus – und für die elektronische Schließanlage der Friedhofsgebäude, die 2020 eingebaut wurde: 64 000 Euro hat sie gekostet, wobei die Kosten über Jahre verteilt werden. Für das Friedhofsgebäude in Laufen sind 33 000 Euro an zusätzlichen Kosten entstanden, in Ebingen wurde eine Mauer abgebrochen, was mit 55 000 Euro zu Buche schlägt, und schließlich hat die Kämmerei noch eine Falschbuchung korrigiert, die das Krematorium betraf: 18 700 Euro.

Nicht alle Sätze steigen

In der Neukalkulation steigen trotz allem nicht alles Gebührensätze, etwa die für die Teilnahme an der Trauerfeier zur Einäscherung, Sargbestattung und Urnenbeisetzung – dieser Satz sei angemessen, meint die Verwaltung. Ebenfalls gleich bleiben die Sätze für die Bestattung von Fehlgeburten.

Für Muslime wird es teurer

Steigen werden die Sätze für Bestattung im Muslimengrabfeld. Seit die Sargpflicht aufgehoben ist, werden die meisten Muslime in Tüchern bestattet – zur Abdeckung des Leichnams sind zusätzliche Holzbretter erforderlich, und aufgefüllt wird das Grab nicht nur mit dem Aushub, sondern zusätzlich mit Humus, der zusätzlich beschafft werden muss.

Provision für Bestatter wirkt sich aus

Ein Sonderfall sind die Sätze für das Krematorium: Die Zahl der Einäscherungen in Albstadt ist von rund 800 pro Jahr auf zuletzt 1758 im Jahr 2021 gestiegen. 2020 war die Zahl mit 1867 außergewöhnlich hoch. Als Grund für die gestiegenen Zahlen nennt die Stadt die Einführung einer Aufwandsentschädigung für Bestatter für die Vorbereitung des Leichnams für die zweite Leichenschau sowie des Sarges für die Einäscherung. Vor 2018 hatten Bestatter Verstorbene oft in auswärtigen Krematorien einäschern lassen, wenn sie dort eine entsprechende Provision bekamen – lange Transportwege waren die Folge.

Die Eröffnung des Krematoriums in Meßkirch 2021 hat sich dennoch – wenn auch gering – auf die Zahl der Einäscherungen in Albstadt ausgewirkt, denn Bestatter aus dem Kreis Sigmaringen nutzen es. An den Gebühren für die Einäscherung rüttelt die Stadt deshalb nicht. Die übrigen Sätze für die Nutzung des Krematoriums werden jedoch leicht erhöht.

Auswärts einäschern macht die Bestattung teurer

Nach dem neuen Gebührenverzeichnis, das die Gemeinderäte bei einer Gegenstimme befürwortet haben, kostet etwa die Benutzung der Aussegnungshalle 275 Euro, die Einäscherung für Fehl- und Totgeburten 100, für Verstorbene unter fünf Jahren 320 und für Verstorbene über fünf Jahren 400 Euro. Für Bestattungen in einfachen Gräbern werden je nach Alter des Verstorbenen zwischen 390 und 1080 Euro fällig, bei Urnenbeisetzungen im Erdgrab 335 Euro respektive 363 Euro, wenn auswärts eingeäschert wird. Wird eine Urnennische genutzt, kostet es 210 respektive 238 Euro, beim Baumgrab 580 respektive 608 Euro.