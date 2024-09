1 Gemeinsam bei einem Spaziergang können Interessierte den Friedwald besuchen. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Markus Eisenlohr

Ein Spaziergang dient als kostenlose Führung mit der Möglichkeit sich über die Bestattungsformen zu informieren.









Wer den Friedwald in Donaueschingen kennenlernen möchte, hat dazu am Samstag um 14 Uhr bei einer kostenlosen Waldführung die Gelegenheit. Erfahrene Friedwald-Förster erklären bei dem Spaziergang, der an den Schönheiten des Waldes vorbeiführt, die Idee der Bestattung in der Natur.