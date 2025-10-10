Bestatter enttäuscht, Gegner froh: In Nonnenweier wird kein Krematorium gebaut

Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem Bestatter ein Krematorium bauen wollten, hat sein Verkaufsangebot zurückgezogen. Wackelt nun das ganze Projekt?
Um 16.23 Uhr am Freitagnachmittag klingelt das Telefon. Am Apparat: Schwanaus Hauptamtsleiter Michael Fertig, der darum bittet, eine brandaktuelle Pressemitteilung noch in der Samstagsausgabe einzuplanen. Schnell ist klar: Es geht um ein ernstes Thema. Und tatsächlich: Der Infoabend am Montag, an dem die Bestatter um die Familie Rottenecker ihre Pläne für ein Krematorium vorstellen wollten, ist abgesagt.