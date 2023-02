1 Für Geflügelhalter in zwanzig Kommunen im Ortenaukreis gelten nun strenge Auflagen. Foto: Felix Kästle//Felix Kästle

Bei einer in Rheinau aufgefundenen und verendeten Möwe hat sich der Verdacht auf die „Aviäre Influenza“ – die sogenannte Geflügelpest – bestätigt. Das teilt das das Amt für Veterinärwesen des Ortenaukreises mit. „Die in der Region bereits verbreitete Tierseuche den Ortenaukreis erreicht“, konstatiert Amtsleiter Jan Loewer am Freitag.









Der nun positive Möwenfund in Rheinau ist in der aktuellen Saison im Ortenaukreis der erste Nachweis der Geflügelpest beim Wildvogel, teilt das Landratsamt am Freitag mit.„Um das Hausgeflügel vor einem Eintrag der Geflügelpest zu schützen, wird in Teilen des Landkreises risikoorientiert nun eine vorbeugende Aufstallungspflicht angeordnet“, erläutert Jan Loewer, Leiter des Amts für Veterinärwesen des Ortenaukreises.

Gemeinden in der südlichen Ortenau sind von neuen Regeln betroffen

In der von der Kreisverwaltung erlassenen Allgemeinverfügung werden 20 Städte und Gemeinden in der Rheinebene und dem vorderen Kinzigtal aufgeführt. Darunter finden sich auch Gemeinden in der südlichen Ortenau aufgeführt: Friesenheim, Hohberg, Kappel-Grafenhausen (nur westlich der A5), Meißenheim, Neuried und Rust. In diesen Gemeinden haben laut Landratsamt alle Geflügelhalter ihre Vögel in geschlossenen Ställen oder Volieren unterzubringen, die nach oben gegen hereinfallenden Vogelkot und seitlich gegen das Eindringen von Wildvögeln geschützt sind. Nicht betroffen sind demnach Lahr, Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim, Ringsheim und die Gemeinden im Schuttertal.

Die Maschen der Netze oder Gitter dürfen laut Bestimmungen der Allgemeinverfügung nicht breiter als 2,5 Zentimeter sein. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte und Veranstaltungen mit Vögeln müssen in diesem Gebiet in geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden. Die zugehörige Allgemeinverfügung ist auf der Webseite des Kreises unter www.ortenaukreis.de/Bekanntmachungen einzusehen.

Bis zum 6. Februar wurden in Baden-Württemberg elf Fälle gemeldet

In Deutschland wurden seit Beginn des Jahres bis zum 6. Februar bereits 103 Fälle bei Wildvögeln gemeldet, elf davon in Baden-Württemberg. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) stuft das Eintragsrisiko in Geflügelhaltungen weiterhin bundesweit als „hoch“ ein.

Auch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat bereits zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die Vorgaben zur Abgabe von Geflügel im mobilen Geflügelhandel sowie sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen für die besonders gefährdeten kleineren und mittleren Geflügelbetriebe umfassen.

Demnach müssen auch in Geflügelhaltungen mit weniger als 1000 Stück Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) verschiedene Biosicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Geflügelpestvirus in die Haltung eingehalten werden.

Geflügelhalter müssen Erkrankungen und unklare Todesfälle melden

Bei Krankheitserscheinungen und unklaren Todesfällen in der Geflügelhaltung ist unverzüglich das Veterinäramt zu verständigen. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen sind für in Baden-Württemberg gelegene Betriebe kostenfrei.

Neben der Sicherung der Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten, müssen unter anderem betriebsfremde Personen Schutzkleidung des jeweiligen Betriebs tragen. Diese muss direkt nach dem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden, Einwegschutzkleidung muss unverzüglich beseitigt werden.

Auch müssen die Betriebe gewährleisten, dass nach jeder sogenannten „Ein- oder Ausstallung“ der Vögel die eingesetzten Gerätschaften und freien Stallungen gereinigt und desinfiziert werden und eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt und dokumentiert wird. Es müssen Einrichtungen zum Waschen der Hände und zum Wechseln und Ablegen der Kleidung sowie zur Desinfektion der Schuhe vorhanden sein.