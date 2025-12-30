„Best of-Programm“: So begeisterte der Musik- und Trachtenvereins Reichenbach beim Konzert

Das „Best of-Konzert“ des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach zum 100-jährigen Bestehen wurde zu einer musikalischen Zeitreise durch vergangene Jahreprogramme.
Mit einem Jubiläumskonzert „Best of“ beendete der Musik- und Trachtenverein Reichenbach am Sonntagabend in der bis auf den letzten Platz besetzten Hornberger Stadthalle offiziell sein Jubiläumsjahr. Die Stückeauswahl für das „Best of-Konzert“ bezog sich auf die Jahre mit Dirigent Ralf Vosseler als musikalischen Leiter, der – glaubt man den Worten von Vereinsvorständin Corinna Lehmann – 2011 die Kapelle lediglich als Übergangslösung betreuen sollte. Aus dem Übergang wurden knapp anderthalb Jahrzehnte, in denen es Vosseler gelang, viele junge Musiker für die Blasmusik nachhaltig zu begeistern.