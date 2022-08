Best of Balingen

5 Gerammelt voll: der Balinger Marktplatz beim "Best of – Vol 5". Foto: Beck

Beim Musikfestival " BL-Best-of Vol 5" sind sämtliche Musikrichtungen für sämtliche Generationen vertreten gewesen. Der Balinger Marktplatz verwandelte sich in ein riesiges, musikalisches Familienfest.















Balingen - Bei der fünften Auflage der Konzertreihe "BL-best-of" waren die Oldie Night Band, Subway, Long Legged Liars und Seebi’s Heart die Lokalmatadoren der Stunde. Wie es der Titel andeutet, kommen zu dieser Veranstaltung die Besten aus der Region zusammen. Und das sowohl auf als auch vor der Bühne. Das betonte Markus Wochner, der den Abend moderierte: "Die Konzertreihe lebt in erster Linie von den tollen lokalen Bands und von der Unterstützung der Stadthalle, der Stadtverwaltung und diverser Sponsoren. Aber was wäre das Konzert ohne das Balinger Publikum, das der Veranstaltung seit Jahren treu die tolle Stimmung beisteuert?" Und er sollte Recht behalten. Wieder waren sämtliche Generationen vertreten und bestens gelaunt. Da zeigte auch mal der Siebenjährige seiner Oma, wie man die Finger zur Pommesgabel, dem Zeichen der Rock-Szene, formt.

Als musikalisches Flaggschiff übernahm die Oldie Night Band mit drei Auftritten den Hauptanteil des Abends und überbrückte den Ausfall der Balinger Nachwuchs-Band Pinghost, die kurzfristig absagen musste. Sängerin Nicole Vielhauer und ihre Jungs hatten damit keinerlei Problem. Stimmgewaltig heizten sie dem Marktplatz ein mit Ohrwürmern von Abba über Kim Wilde bis Weather Girls. Und wie breit die Formation aufgestellt ist, zeigte sich spätestens gegen Ende, als Schlagzeuger Dieter Morgner seine Sticks gegen das Mikro tauschte und "TNT" aus dem Hause AC/DC zündete. Hätte er noch eine Schiebermütze getragen, wäre der Balinger Brian Johnson perfekt gewesen.

Erinnerung an wilde Zeit

Mit Subway verbinden viele Balinger und vor allem Balingerinnen eine wilde Zeit in den 1980ern und 1990ern. Wie stolz war man damals, dass man eine richtig gute Hard-Rock-Band im Städtle hatte, und wie stolz erst, als sie international auf Tour ging. Nach Unterbrechung und diversen Mitgliederwechsel rockt Subway seit diesem Jahr in ihrer 1992er-Formation wieder die Bühne. Da dürften am Freitag die Namen Peach Stöckli, Bemy Bitzer, Martin Arnold und Thomas Strobel so manche Erinnerungen geweckt haben.

Long Legged Liars – vielen im Publikum dürfte dieser Bandname bislang noch nicht geläufig gewesen sein. Fünf Jungs aus dem Ländle. Optisch ein hip-nostalgischer Hingucker irgendwas zwischen 1950er-Stil mit Schlägermütze, 1970er-Matte mit Schnauzer und lässigem Jack-Johnson-Look. Musikalisch elebrierten sie eigene, ehrliche Musik. Rockiger Blues oder bluesiger Rock mit kernigen Gitarrenriffs. Sicherlich haben sie mit ihrem Auftritt neue Fans gefunden und an Bekanntheitsgrad gewonnen.

Frontmann gibt sich volkstümlich

Ganz unbekannt war Seebi’s Heart hingegen nicht. Zumindest nicht deren Sänger Thomas Seeburger, bekannt als Frontmann der Hard-Rock-Formation Human Zoo. Doch mit seiner neuen, zusätzlichen Trio-Band wechselt er das Genre. Mit Herz-T-Shirt und Cover-Songs von Seiler & Speer, Andreas Gabalier und Roland Kaiser zeigte er sich volkstümlich und Schlager-affin. Aber auch dafür fanden sich Fans im generationsübergreifenden Publikum.

Ein gelungener Abend

Fazit: Alles in allem ein gelungener Abend. Drei Stunden tolle Stimmung, gute Laune und musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei. Selbst das Wetter spielte mit und ließ erst direkt nach dem Schlussakkord ein Gewitter über Balingen nieder.

Diese Woche geht das Balinger Kulturfestival in die letzte Runde. Am Dienstag gibt es Stand-up-Pop mit De Coronas, am Mittwoch kubanische Lebensfreude mit Rody Reyes & Havanna con Klasse und am Mittwoch mit Layla ein Eric-Clapton-Tribute-Konzert – jeweils von 19 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz.