1 Notfallsanitäter Jonas Thiel, Notarzt Rainer Schach und Joachim Fässler (von links), Geschäftsführer Rettungsdienstbezirk Stuttgart vom Malteser Hilfsdienst, stehen vor dem Notarztwagen, der nun in Altheim stationiert ist. Foto: Morlok

Die Rettungsfristen konnten nicht immer eingehalten werden. Deshalb ist nun ein Notarztwagen in der Altheimer Forststraße stationiert.

Horb-Altheim - Betreut wird dieses Notfall-Einsatz-Fahrzeug (NEF), wie es korrekt heißt, vom Malteser Hilfsdienst mit Sitz in Stuttgart. Als Notarzt ist momentan noch der Altheimer Allgemeinmediziner Rainer Schach allein im Einsatz, doch dies soll sich im September ändern.

"Dann werden noch zwei weitere Ärzte aus meiner Praxis zum Notarzt-Team stoßen und im kommenden Jahr ist im Zuge der Praxiserweiterung noch ein vierter Arzt für Notfälle abrufbereit", erläutert Rainer Schach im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Gutachten spricht für Altheim

"Die Stationierung dieses Fahrzeuges ist notwendig, um die Hilfsfristen bei Notarzteinsätzen gewährleisten zu können", ergänzte Joachim Fässler, der sich als Geschäftsführer Rettungsdienstbezirk Stuttgart und als Leiter des Rettungsdienstes der Malteser freut, dass man nun diese Station in der Forststraße, gerade mal 100 Meter von der Praxis Schach entfernt, beziehen konnte.

Eigentlich war geplant, dass diese Rettungsstation in die jetzigen Räume der Arztpraxis einzieht, doch daraus wurde nichts, weil sich die geplante Verlegung der Praxis noch verzögert. Doch nun fand man mit der Wohnung in der Forststraße 8 eine Alternative und konnte das NEF von seinem bisherigen Standort bei den Maltesern auf dem Hohenberg (Steigle), wo es seit dem 1. Januar dieses Jahres stationiert war, an seinen eigentlichen Bestimmungsort verlegen.

Ein Gutachten brachte die Erkenntnis, dass Altheim der geeignete Standort für die Stationierung des Notarztwagens ist

Altheim als neuer Standort wurde von einer Gutachterfirma per Strukturgutachten festgelegt, so eine Zusatzinformation der Verantwortlichen, die auch betonten, dass die Malteser diesen Standort nach einer Einigungsabsprache mit dem DRK übernommen haben.

Notwendig wurde dieser zusätzliche Standort, da bei den Einsatz-Auswertungen durch die Rettungsleitstelle festgestellt wurde, dass die Rettungsfristen nicht immer eingehalten werden können. "Bis Januar war ein Notfall-Einsatz-Fahrzeug am Standort Horb (Krankenhaus) beim DRK stationiert.

Weiteres Fahrzeug wichtig

Wenn dies beispielsweise mit einem Herzinfarkt-Patienten nach Freudenstadt musste, dann stand hier zwei Stunden kein Fahrzeug für Notarzt-Einsätze zur Verfügung", machte Allgemeinmediziner Schach eine recht einfache Rechnung auf, die sehr deutlich aufzeigt, wie wichtig ein weiteres Fahrzeug ist.

Der Bereichsausschuss des Landkreises, der sich aus Vertretern der Krankenkassen, der Hilfsorganisationen und dem Landrat zusammensetzt, sah das genauso. Gerade für Landrat Klaus Michael Rückert ist die Einhaltung der Hilfsfristen nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Während seiner Ersatzdienstzeit und seinem Studium war er bei der Rettungswache Ludwigsburg fünf Jahre als Rettungssanitäter tätig und kennt daher die Brisanz dieser Rettungseinsätze aus eigener Erfahrung.

Er weiß, wie schwer es oft ist, die Hilfsfristen einzuhalten. Für die Notfall-Einsatz-Fahrzeuge gelten in 95 Prozent aller Fälle eine Frist von maximal 15 Minuten, die ihnen von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatz bleiben. "Gerade bei internistischen Notfällen, wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, zählt jede Sekunde", so der erfahrene Notfall-Arzt Schach.

Doch auch die NEFs können nicht fliegen, und ihre Besatzungen – immer ein Notarzt und ein Notfallsanitäter – müssen sich trotz Sondersignal an die Gegebenheiten im Straßenverkehr halten. Mit aus diesem Grund ist es für Joachim Fässler unumgänglich, dass ein flächendeckendes Netz mit solchen Notfall-Stationen, wie jetzt in Altheim, auf- und ausgebaut wird.

Zwei bis drei Einsätze am Tag

Genau wie alle anderen Blaulichtorganisationen auch sind die Malteser 365 Tage im Jahr im Dienst. Von den insgesamt 15 Horber Notfallsanitätern, die alle eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben, sind fünf – in Wechselschicht – in Altheim von 8 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend stationiert. "Wir haben im Schnitt zwei bis drei Einsätze am Tag", erzählt Jonas Thiel, einer der Männer, die mit ihrem rund 160.000 Euro teuren, fahrbaren Behandlungszimmern mit bis zu 100 km/h auf den Straßen des Kreises unterwegs sind, um Leben zu retten.

Häufigste Gründe für einen Einsatz: Infarkte, allergische Schocks, Kreislaufzusammen-brüche und gestürzte Fahrradfahrer

"Allergische Schocks, Kreislaufzusammenbrüche, gestürzte Fahrradfahrer zählen neben den Infarkten zu den meisten Einsatzfällen", erklärt Schach auf Nachfrage.

"Wir sind froh, dass wir in Zusammenarbeit mit Doktor Schach und dem DRK der Bevölkerung hier in der Raumschaft eine verbesserte ärztliche Notfallversorgung anbieten können", lautet das abschließende Resümee von Fässler.

Und die Bevölkerung dankt es dem Notfall-Team. "Wir wurden hier sehr gut aufgenommen, und Nachbarin Rosa Dettling hat uns neulich sogar einen frischen Hefezopf vorbeigebracht", berichtet Thiel, für den es nicht selbstverständlich ist, dass man mit einer Notfall-Station in einem Wohngebiet so herzlich willkommen geheißen wird.