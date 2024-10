Wie schmeckt es im Stephan’s in Leinfelden?

10 Peter Stephan im Stephan’s in Leinfelden. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

„Wo gibt’s denn noch so etwas?“ fragt man sich in diesem Lokal, wo am Nachbartisch Schnecken geschmaust werden und Leber mit Apfel und fein buttrigem Kartoffelpüree serviert wird.









Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Stephan’s in Leinfelden.