1 Viki Fuchs und das Spielweg im Münstertal: Viel hat sich verändert im Hause Fuchs, viel Gutes ist geblieben. Zum Beispiel dieses Gespür für Gastgebertum und echte, handgemachte Speisen. Wo gibt es denn noch so etwas? Selbstgemachte Blutwurst und Käse aus der eigenen Käserei? Eben. Am Ende des Münstertals. Foto: Vivi D’Angelo

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg. Unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch hat die besten Tipps auf Lager – von außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Spielweg im Münstertal.









Das Lokal

Eine der guten Stuben im Spielweg im Münstertal. Foto: Vivi D’Angelo

Das hier ist nicht irgendeine Wirtschaft, das gesamte Haus der Familie Fuchs ist eine Institution. In der sechsten Generation wird das Romantik-Hotel im Münstertal im Südschwarzwald bespielt. Herein in die gute Stube, in der man sich vom ersten Moment an wohlfühlt. Wer ein Zimmer im Hotel hat, dem ist ein Tisch im Restaurant am Abend sicher. Alle Zugereisten oder Vorbeifahrenden müssen Glück haben und sollten wohlweislich vorher reservieren. Man speist in einer der schönen Stuben oder bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse mit dem sagenhaften Blick.