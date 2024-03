Flügel passt in ehemaliger Grundschule Schiltachs nicht mehr

1 Noch steht der Flügel der Leipziger Firma Irmler im Sitzungssaal („Lesesaal“) des Lehengerichter Rathauses. Foto: Friitsche

Bald sind die Räume für Musikproben und VHS-Kurse eingerichtet: Der Gemeinderat hat die Mittel für die Ausstattung freigegeben.









In der zu Klaus Grohe-Kita umgebauten alten Grundschule in der Bachstraße teilen sich die Musik- und Volkshochschule die Schulungsräume im Obergeschoss. Auch die Stadt- und Feuerwehrkapelle hält dort ihre Proben ab. Auch Deutschkurse des Sozialen Netzwerks SoNe, Vorträge, kleinere Konzerte und ähnliche Veranstaltungen sollen dort stattfinden können. „Mit den tollen Räumen dort sind für für eine solche Nutzung sehr gut aufgestellt“, erklärte Bürgermeister Thomas Haas in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats.