Besprechung des Gemeinderats: Aichhalden schafft neue EDV an

Das Rathaus Aichhalden und die Ortsverwaltung Rötenberg erhalten im kommenden Jahr eine neue EDV-Ausstattung für rund 80 000 Euro.
Die derzeitigen Computer-Arbeitsplätze und Server in der Gemeinde- und Ortsverwaltung sind knapp sechs Jahre im Einsatz. Die Geräte sind damals von der Kommune gekauft worden, wie Kämmerer Philipp Stahl in der Sitzung des Gemeinderats berichtete. Da sich in diesem Zeitraum bei der Soft- und Hardware viel verändert habe, befänden sich die Geräte nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik.