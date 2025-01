Besonders beim Glockenturm besteht Handlungsbedarf: Evangelische Kirche in Ichenheim soll 2026 saniert werden

1 Die Sanierung der evangelischen Kirche in Ichenheim ist dringend – vor allem der Kirchturm weist enorme Mängel auf. Foto: Lehmann

Mit der Sanierung der evangelischen Auferstehungskirche in Ichenheim und dem Umbau zu einem Gemeindezentrum kann voraussichtlich 2026 begonnen werden. Ein entsprechender Bescheid des Oberkirchenrats ist im November 2024 eingegangen.









Es gibt schon seit einigen Jahren Überlegungen, die evangelische Auferstehungskirche in Ichenheim zu sanieren und zu einem ökumenischen Gemeindezentrum umzubauen. Evangelische Gottesdienste könnten dann in Ichenheim in der katholischen St. Nikolauskirche abgehalten werden, die jahrzehntelang bis zum Bau der Auferstehungskirche 1963 als Simultankirche genutzt wurde. Bereits seit vielen Monaten wird der Anbau neben der Auferstehungskirche als ökumenisches Gemeindezentrum von beiden Konfessionen genutzt und es gibt dort auch ein gemeinsam genutztes Pfarrbüro. „Wir platzen manchmal aus allen Nähten, da so viele Veranstaltungen im Gemeindezentrum sind“, berichtete Kirchengemeinderätin Dora Lutz in der Gemeindeversammlung.