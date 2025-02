Besonders bei der Jugend vorne: SG Vöhringen steht auf einem stabilen Fundament

(sb) 13.04.2022 - 15:12 Uhr , aktualisiert am 04.02.2025 - 16:15 Uhr

1 Marcel Maier (von links), Mario Voßler, Mike Beilharz, Luca Schlotter, Fabian Fichtenkamm, Tobias Sigel, Denis Mansfeld, Andreas Rebstock, Kai Cmelik, Kim Dittmann, Tufan Altuntas, Thomas Lebold, Annett Linke, Michael Hartmaier und Nora Voßler bilden den Vorstand der SG Vöhringen. Foto: Dursun

Gerade einmal acht Monate waren seit der letzten Hauptversammlung der SG Vöhringen vergangen. Dennoch gab es etwas zu berichten.









Link kopiert



Zu Beginn gab es einen kurzen Rückblick auf das Geschehene. Im Oktober konnte man das Oktoberfest durchführen, das dem Verein das nötige finanzielle Winterpolster mitgegeben hat. Unerfreulich war, dass durch einen Rohrbruch in der Heimkabine ein erheblicher Wasserschaden im Untergeschoss des Sportheims entstand. Folglich wurden beide Duschräume entkernt und das gesamte Untergeschoss saniert. In diesem Zuge erhielt das Sportheim von innen einen neuen Anstrich. Pünktlich zum Rückrundenauftakt konnten die Kabinen wieder in Betrieb genommen werden.