Weihnachten ist die Zeit der Geheimnisse und Überraschungen. Und eine Überraschung hat auch Museumsleiterin Martina Meyr für unsere Leser parat, und gewährt dazu einen Einblick ins Magazin des Stadtmuseums. Sie holt ein besonderes Schmuckstück aus dem Regal: ein Glaskästchen mit einem gefatschten Jesuskind.

Kind ist eingewickelt

Aber was bedeutet „gefatscht“? „Das heißt, dass das Kind eingewickelt ist“, erklärt Meyr. Meist wurden hierzu kostbar bestickte oder brokatierte Bänder verwendet. Und noch eine Besonderheit: Das Jesuskind ist meist aus Wachs. „Diese mit ihrer bis in die süddeutsche Mystik zurückreichende Tradition gab es in Rottweil zumindest seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Bürgerhäusern und Kirchen“, schreibt der Historiker Winfried Hecht in einem Beitrag in „Die Herrenkramersche Krippe in Rottweil“. Aufgestellt hat man sie damals in den Wohnzimmern. Auch heute noch sind sie in mancher Rottweiler Weihnachtsdekoration zu entdecken.

Lesen Sie auch

Nahezu lebensgroß

Fatschenkinder gibt es auch im Magazin eine ganze Menge, in mehr oder weniger verzierten Kästlein, aber auch so ganz ohne, wie Martina Meyr zeigt. Sie holt ein nahezu lebensgroßes Baby aus Wachs hervor. Es ist reich behängt mit goldenen und silbernen Ketten und trägt ein rosa Gewand mit Spitze und Fransen. „Damit das Wachs nicht spröde wird, ist es wichtig, dass die Exponate entsprechend aufbewahrt werden“, erklärt Museumsmitarbeiterin Martina van Spankeren Gandhi.

Schade, dass all diese Kostbarkeiten nicht im Museum zu sehen sind, doch der Platz und auch die klimatischen Bedingungen geben es nicht her. „Wir versuchen immer mal wieder neue Exponate in die Ausstellung zu holen“, informiert Martina Meyr.