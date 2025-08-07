Besonderes Wiedersehen: HBW misst Kräfte mit den Löwen

In der Mössinger Steinlachhalle kommt es an diesem Freitag ab 19 Uhr zu einer Neuauflage des Spiels um Platz drei beim Final Four um den DHB-Pokal – unter schwer veränderten Vorzeichen.
Die Testspiele beim Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten sind eng getaktet. Nur wenige Tage nachdem das Team von Trainer Matthias Flohr beim S-Cup in Altensteig trotz zahlreicher Ausfälle mit einem dritten Platz überzeugt hatte, steht am Freitag das Duell mit dem Erstligisten Rhein-Neckar Löwen in der Steinlachhalle in Mössingen (Anpfiff: 19 Uhr) auf dem Programm.