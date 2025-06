1 Besuch im Digitalzeitalter Foto: Piskadlo Der Autor macht sich Gedanken über einen ganz besonderen Generationenkonflikt.







Sie haben uns ernährt, angekleidet, eine Ausbildung ermöglicht und uns Werte fürs Leben vermittelt. Kann die jüngere Generation all das je zurückzahlen, was ihr die ältere im Laufe ihres Erwachsenwerdens zuteil hat werden lassen? Klar: mit wöchentlichen Kursen in Digitalisierung.