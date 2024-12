1 Sie freuen sich bereits auf das Theaterstück „Madonna mia – Die Schutzfrau von Rottweil“: Sabina Kratt, Pfarrer Alexander Köhrer und Stefanie Siegmeier. Foto: Broghammer

Die Proben für „Madonna mia" laufen derzeit auf Hochtouren. Karten gibt es ab sofort.









Stephan Drobny, Stefanie Siegmeier und Sabina Kratt inszenieren Theaterstück nach einer Idee von Felix Huby. Gespielt wird am 1. und 2. Februar jeweils ab 19 Uhr in der Predigerkirche. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf. Die Karten zum Preis von 10 Euro sind in der Buchhandlung Klein und in der Tourist-Info erhältlich.