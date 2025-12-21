Besonderes Projekt in Langenwinkel: Freundesgruppe macht Futtermischwagen zu Swimming-Pool

Im eisigen Dezemberwetter draußen in einem wohlig beheizten Pool sitzen und dafür nicht einmal das eigene Grundstück verlassen müssen– klingt wie eine Traumvorstellung. Doch eine Freundesgruppe aus Langenwinkel macht daraus Realität. Manuel Erfurt und elf seiner Freunde von der Lahrer Feuerwehr-Abteilung West bauen gemeinsam einen landwirtschaftlichen Futterwagen zum Swimming-Pool um.

Online haben sie sich einen gebrauchten Futtermischwagen vom Bodensee gekauft. „Angefangen haben wir nur zu viert, aber immer mehr Kollegen fanden die Idee gut und sind jetzt auch dabei“, erzählt Erfurt unserer Redaktion. „Es ist echt praktisch, viele von uns haben einen Beruf, der für das Projekt von Vorteil ist.“ Einer sei Landwirt, einer Elektriker, ein anderer Schweißer. „Es gibt auch einen Konstruktionsmechaniker und einen Mitarbeiter eines Sanitärbetriebes“, freut sich Erfurt.

Mit gebündeltem Wissen und vereinter Kraft baut die Gruppe abends und an Samstagen gemeinsam an ihrem Pool-Projekt. „Als erstes haben wir das Ding einmal komplett auseinandergenommen, da waren solche großen Stahlgeräte drin, die sich drehen, um das Futter zu mischen. Die mussten natürlich raus, genau wie die eingebaute Waage“, berichtet Erfurt.

Auch eine Sitzbank sowie ein Tisch sollen am Pool installiert werden

Teilweise haben seine Kollegen und er die Teile herausschrauben können, manches mussten sie auch herausbrennen. Das Material des Wagens sei veraltet, es gebe so einige spitze Ecken und scharfe Kanten, denen die Männer sich annehmen müssen, bevor sich jemand in Badekleidung hinein trauen kann.

Bisher haben Erfurt und seine Mitstreiter nur grob geschweißt, der Feinschliff steht als Nächstes an. Der Futtermischwagen werde dann probeweise einmal mit Wasser gefüllt, um zu schauen, ob auch alles dicht ist. Danach werde das ganze Blech mit Sandstrahlern bearbeitet und anschließend lackiert. Eine Heizung für den Pool, betrieben mit Holz, fehlt auch noch. Ganz zum Schluss will die Gruppe auch eine kleine Sitzbank und einen Tisch installieren.

Zeitlich hat die Gruppe für das Projekt etwa ein Vierteljahr angepeilt. „Es wird natürlich früh dunkel gerade, aber wir arbeiten auf dem Hof eines Kollegen, der ist beleuchtet“, berichtet Erfurt. „Wir haben bisher etwa 200 Arbeitsstunden investiert, ungefähr genauso viel wird auch nochmal auf uns zukommen“.

Ursprünglich hatten sie auch einmal mit 200 Euro Einsatz pro Person geplant, mussten aber noch einmal noch oben korrigieren. Den gebrauchten Futtermischwagen gab es für 1500 Euro. „Ich denke, wir werden etwa 3500 Euro insgesamt für das ganze Projekt brauchen. Allerdings haben wir auch ein bisschen was eingenommen, weil wir die Waage aus dem Futterwagen und etwas Schrott verkauft haben.“

Auf Instagram teilt die werkelnde Feuerwehr-Freundesgruppe Bilder und Videos des Baufortschritts. Die Komponenten Landwirtschaft und Pool sollten im Namen vertreten sein, eine künstliche Intelligenz spuckte den Vorschlag „Agri Spa“ aus – der Account war geboren.

Wenn alles irgendwann fertig geschweißt, gelötet und geschraubt ist, möchte die Freundesgruppe den ungewöhnlichen Pool bei Bedarf an einen Schlepper hängen und so von einem Ort zum anderen transportieren. „Der ist dann immer da, wo wir ihn gerade brauchen“, freut sich Erfurt. Er selbst hat mal Kfz-Mechaniker gelernt, arbeitet aber schon seit zehn Jahren in einem Busunternehmen.

„Wenn man mir ganz genau sagt, was ich zu tun habe, bekomme ich das schon hin“, erklärt er. „Aber ich bin einfach echt nicht mehr drin im Thema, von daher ist es gut, dass meine Freunde sich da besser auskennen.“

Das ist ein Futtermischwagen

Ein Futtermischwagen ist ein landtechnisches Fahrzeug mit Einrichtungen zur Zerkleinerung und Durchmischung verschiedener Futtermittel, wie zum Beispiel Getreideschrot, Rüben und Kraftfutter. Durch das zerkleinerte Futter kann das Vieh besser selektieren.