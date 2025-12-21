Besonderes Projekt in Langenwinkel: Freundesgruppe macht Futtermischwagen zu Swimming-Pool

Ein landwirtschaftliches Fahrzeug zur Badegelegenheit umzubauen – das haben sich Mitglieder der Lahrer Feuerwehr-Abteilung West vorgenommen.
Im eisigen Dezemberwetter draußen in einem wohlig beheizten Pool sitzen und dafür nicht einmal das eigene Grundstück verlassen müssen– klingt wie eine Traumvorstellung. Doch eine Freundesgruppe aus Langenwinkel macht daraus Realität. Manuel Erfurt und elf seiner Freunde von der Lahrer Feuerwehr-Abteilung West bauen gemeinsam einen landwirtschaftlichen Futterwagen zum Swimming-Pool um.