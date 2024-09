Besonderes Pilotprojekt: So laut ist es auf Rangendingens erster vollelektrischer Baustelle

So laut ist es auf Rangendingens erster vollelektrischer Baustelle

1 Der lange Arm des Baggers: Polier Felix Wilhelm sitzt am Steuer einer der vollelektrischen Baumaschinen, die in der Königsberger Straße eingesetzt werden. Foto: Kapitel-Stietzel

Auf seiner Pilotbaustelle in Rangendingen setzt der Stromversorger Netze BW erstmals komplett auf elektrische Baumaschinen: Ziel ist es, nicht nur CO2 zu sparen, sondern auch die Lärmbelastung zu reduzieren. Wir haben vor Ort nachgesehen.









Kaum kommen wir zur Kreuzung Weidenstraße-Königsberger-Straße, rollt uns ein Bagger entgegen, bremst und führt ein 180-Grad Wendemanöver aus, bevor er zurück zum Materiallager am anderen Ende der Baustelle fährt. Man könnte meinen, dass ein so großes Baustellenfahrzeug bei einer solchen Aktion ziemlich Lärm verursacht, aber stattdessen ist es gefühlt kaum lauter als ein Wendemanöver von einem Auto. Selbst als die Maschine später große Metallplatten am Straßenrand verschiebt, ist relativ wenig davon zu hören.