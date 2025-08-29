„Besonderes Los“ in Europa League: SC Freiburg freut sich auf den FC Basel – doch zunächst geht’s nach Köln

Traumlos für Fans im Dreiländereck: Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf den FC Basel. Zunächst aber bekommt es sein der SC am Sonntag mit dem 1. FC Köln zu tun.
„Sportlich absolute Herausforderungen“ – so kommentierte Julian Schuster am Freitagnachmittag die Auslosung der acht Gruppenphasen-Gegner des SC Freiburg in der Europa League, die kurz zuvor über die Bühne gegangen war. Zwei der vier Auswärtsfahrten führen ihn und seine Mannschaft nach Frankreich (OSC Lille, OGC Nizza), zudem geht’s nach Italien (FC Bologna) und nach Tschechien (Viktoria Pilsen).