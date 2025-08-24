Besonderes Jubiläum in Lahr: Steuerfachangestellte ist seit 50 Jahren im Dienst

Die Steuerfachangestellte Sigrid Rothenberger hat am 1. August ein besonderes Jubiläum gefeiert: Sie ist seit 50 Jahren im Dienst, seit 27 Jahren für die Kanzlei Christian Straub.
Das Jahr 1975 markiert wichtige Ereignisse: Dazu zählen das Ende des Vietnamkrieges, der Bau des ersten Personalcomputers und die Gründung der Firma Microsoft. Ingrid Rothenberger begann ihre Karriere ebenfalls in diesem Jahr und machte mit 17 Jahren die Ausbildung zur Steuerfachgehilfin bei der Kanzlei Berthold Raub. „Mit Lochstreifen hat es angefangen“, erinnert sich Rothenberger an die 1970er-Jahre zurück. Die Buchführungsdaten wurden auf dem Datenträger durch eingestanzte Löcher gespeichert und erfasst. Diese Methode könne man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist sich die Steuerfachangestellte sicher.