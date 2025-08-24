Besonderes Jubiläum in Lahr: Steuerfachangestellte ist seit 50 Jahren im Dienst

Die Steuerfachangestellte Sigrid Rothenberger hat am 1. August ein besonderes Jubiläum gefeiert: Sie ist seit 50 Jahren im Dienst, seit 27 Jahren für die Kanzlei Christian Straub.

Das Jahr 1975 markiert wichtige Ereignisse: Dazu zählen das Ende des Vietnamkrieges, der Bau des ersten Personalcomputers und die Gründung der Firma Microsoft. Ingrid Rothenberger begann ihre Karriere ebenfalls in diesem Jahr und machte mit 17 Jahren die Ausbildung zur Steuerfachgehilfin bei der Kanzlei Berthold Raub. „Mit Lochstreifen hat es angefangen“, erinnert sich Rothenberger an die 1970er-Jahre zurück. Die Buchführungsdaten wurden auf dem Datenträger durch eingestanzte Löcher gespeichert und erfasst. Diese Methode könne man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist sich die Steuerfachangestellte sicher.

Sie sei immer gerne zur Arbeit gegangen und betont: „Ich liebe es immer noch!“ Auf präzises Arbeiten habe sie immer viel Wert gelegt, deshalb bereite ihr die Buchhaltung früher wie heute viel Freude. Zu den größten Herausforderungen ihrer Anfangszeit zählte das Ausfüllen von Lohnjournalen, das immer am Ende vom Jahr erfolgte.

Die Digitalisierung machte den größten Unterschied

Die Bilanz musste sie auf DIN A3 schreiben mithilfe der „Adler“, einer früheren Schreibmaschine. „Fehler waren da nicht erlaubt“, blickt Rothenberger auf die anspruchsvolle Arbeit zurück. Radieren sei nicht möglich gewesen, bis zu zehn Zeichen konnten maximal korrigiert werden.

Die Steuerfachangestellte verbrachte 23 Jahre von 1975 bis 1998 bei der Kanzlei Berthold Raub. Zwischendurch zog die Kanzlei von der Gutenbergstraße 9 in die Straße Am Sternenkeller 2 um. Am aktuellen Standort arbeite sie nun seit dem Umzug 1984, so Rothenberger.

Steuerberater Christian Staub übernahm die Kanzlei im Jahr 1998 und leitet sie heute noch. „Ich kam und komme mit beiden Chefs gut zurecht“, betont Rothenberger zufrieden.

Gefragt nach den größten Unterschieden der Arbeitswelt in den vergangenen Jahrzehnten: „ganz klar die Digitalisierung“. Das Arbeiten sei viel bequemer geworden, da man alles korrigieren könne und die Daten einfacher erfasst werden. „Gleichzeitig sind die Anforderungen gestiegen“, weiß Christian Straub, der Chef der Kanzlei. Die Kassenmeldepflicht sei eine aktuelle Herausforderung, die viel Arbeit und Schulungsmaßnahmen erfordere.

„Ich bin seit vier Jahren offiziell in Rente“, bekräftigt die 67-jährige. Dennoch arbeitet sie seit 2021 zweimal die Woche als Aushilfe in Teilzeit mit. Warum? „Ich kann mit der Arbeit nicht ganz abschließen“, gibt Rothenberger schmunzelnd zu. Der Arbeitsaufwand reduzierte sich ab dem 1. August in einem weiteren Schritt: Seither unterstützt sie die Kanzlei einmal im Monat. Sie sei aber nur für die interne Buchhaltung zuständig und kümmere sich nicht mehr um die Mandanten der Kanzlei.

Auf die Frage nach einer ganz besondere Anekdote aus ihrer Zeit als Steuerfachangestellte muss die 67-Jährige nicht lange überlegen: „Ich war einmal mit dem Seniorchef und der Kripo im Keller im Storchenturm.“ Die Steuerfahndung habe Lohnsteuerkarten beschlagnahmt, um einen eventuellen Betrug zu prüfen. Dieser Vorfall sei sehr aufregend gewesen.

Außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit war die 67-jährige 20 Jahre lang nebenberuflich Rechnerin beim Tennisclub Blau-Weiß in Hugsweier, „das war eine schöne Zeit“. Zu den Hobbys, denen sie im Ruhestand gerne nachgeht, zählen das Reisen, Wandern und die Gartenarbeit. Zudem ist die gebürtige Hugsweierin seit 40 Jahren im dortigen Turnverein. „Langweilig wird mir bestimmt nicht“, ist Rothenberger überzeugt.

Ein Ende der Mitarbeit ist noch nicht in Sicht

Ihr Chef ist derweil voll des Lobes für seine langjährige Mitarbeiterin: „Es ist sehr außergewöhnlich in der heutigen Zeit, so lange beim selben Arbeitgeber zu bleiben. Frau Rothenberger war und ist immer ansprechbar für alle Fragen.“

Das Kompliment gibt die Jubilarin zurück: „Ich habe mich hier immer wohlgefühlt.“ Es gebe einige Kollegen, die auch schon seit 30 Jahren bei der Kanzlei arbeiten, die aber teilweise schon in Rente seien. Gleichzeitig gebe es jüngere Kolleginnen im Team, „bei dessen Geburt ich schon neun Jahre gearbeitet habe“, erzählt Rothenberger lachend. Dies veranschauliche, wie lange sie schon in der Kanzlei aktiv sei.

Und wie geht es beruflich weiter? „Ich muss schauen, was geht“, so die 67-jährige. Die Teilzeitarbeit an einem Tag im Monat möchte sie derzeit beibehalten. Aber: „Ein Enddatum ist noch nicht in Sicht“, unterstreicht die Steuerfachangestellte.