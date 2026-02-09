Besonderes „Hinterwälder“-Projekt: Kulinarisches Mitmach-Theater rund ums Rind

Hinterwälder Rind, Mords-Geschichte und Krimi-Dinner: Diese Elemente wollen eine Journalistin und eine Theatermacherin gemeinsam mit Laien-Schauspielern zur Aufführung bringen.
Katja Brudermann muss bei einer Auftaktveranstaltung im Hofgut Leo etwas ausholen: „Wie kommt man auf eine Idee vom Kuh-Theater?“ fragt sie sich selbst und schmunzelt dabei. Sie sei Agrar-Ingenieurin und Journalistin. In dieser Doppel-Funktion schreibe sie auch für den Badischen Bauernverlag, berichtet sie. Vor zwei Jahren sei die Anregung an sie herangetragen worden, ein Buch über die leider vom Aussterben bedrohte Rasse der Hinterwälder Rinder zu schreiben. Der Verlag rannte bei Brudermann offenbar offene Türen ein. „Ich nahm den Auftrag voller Begeisterung an und recherchierte auf Bauernhöfen mit Hinterwälder Rindern“, berichtet die Autorin. Bei ihrer Recherche habe sie festgestellt, dass die wenigen Züchter der bedrohten Rasse zwar hingebungsvoll, aber auch gefrustet wirtschafteten.