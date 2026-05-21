Besonderes Highlight: Biathlon-Tour macht Station beim Hornberger Stadtfest

Das Hornberger Stadtfest kommt nach vier Jahren am 18. und 19. Juli zurück. Trotz knapper Kassen setzt die Stadt auf Musik, Familienprogramm und Vereine.

Nach vier Jahren „Durststrecke“ freut sich ganz Hornberg wieder darauf, am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juli, endlich wieder das Stadtfest feiern zu können. Auch wenn das Budget aufgrund der angespannten Haushaltslage eng ist, will sich die Stadt nicht lumpen lassen und hat ein unterhaltsames sowie außergewöhnliches Programm zusammengestellt – mit Bewährtem und einem sportlichen, ungewöhnlichen Highlight, wie Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer und Bürgermeister Marc Winzer bei einem Pressegespräch ausführten.

Nach 2018 fiel es wegen Corona mehrmals aus Nach 2018 fiel das Hornberger Stadtfest wegen der Corona-Pandemie mehrmals aus und fand 2022 erst wieder statt. Danach war es aus Kostengründen abgesagt worden. „Es wurde dann mehrmals im Gemeinderat diskutiert, ob es wieder stattfinden soll. Viele Gemeinde und Städte machen es wegen wegen der Kosten nicht, doch uns war es wichtig, mal wieder etwas Schönes für die Bürger zu machen – unter der Prämisse, dass es finanzierbar sein muss“, sagte Winzer.

So wurde schließlich beschlossen, dass das Fest einen bestimmten finanziellen Rahmen nicht überschreiten darf. „Und das hat Beate Brohammer auch gut geschafft – nicht zuletzt auch dank der acht Sponsoren“, lobte der Bürgermeister.

Wie Brohammer erklärte, bleibt das bewährte Grundkonzept erhalten. „Klar, das Budget ist ein Thema, weswegen wir entschieden haben, das Fest auf den Stadtkern zu konzentrieren.“ So kam es auch zum Motto der diesjährigen Veranstaltung: „Hornberger Stadtfest im Herzen von Hornberg“ . Da der Eintritt sechs Euro kosten wird, „wollen wir den Gästen auch etwas bieten“, so Brohammer. Der Festbetrieb startet am Samstag, 18. Juli, ab 17 Uhr in der Hornberger Innenstadt. Um 18 Uhr eröffnet die Stadtkapelle Hornberg das Festwochenende musikalisch. Die offizielle Festeröffnung ist um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Marc Winzer und Hornberger Ketterer Bier.

Es gibt beim Fest zwei Bühnen, auf denen Schlager- und Volksmusik sowie Rock und Pop dargeboten werden. Unter anderem treten die Bands Volksbeat aus Tirol, Albaku und Pan auf.

Der Sonntag steht im Zeichen der Gemeinschaft

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien, Vereine und der Gemeinschaft. Er beginnt traditionell um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss gibt es ein Frühschoppenkonzert des Musik- und Trachtenvereins Reichenbachs, gefolgt von dem Auftritt der Blaskapelle Bömbäba. Für die Jüngsten wird es von 12 bis 17 Uhr mehrere Angebote in der Werderstraße geben: Kinderschminken, eine Spielstraße, eine Hüpfburg, Basteln sowie Mal- und Bewegungsstationen.

Zwischen 14 und 15 Uhr tritt der Clown Monja auf. Im Anschluss an das Kinderland präsentiert die Feuerwehr Hornberg Sonderfahrzeuge und gewährt Einblicke in die Welt der Einsatzkräfte. Außerdem öffnen die Geschäfte an einem verkaufsoffenen Sonntag.

Besonders stolz und mit viel Vorfreude blicken Brohammer und Winzer auf Highlight des Stadtfestes: Die Biathlon Deutschland-Tour 2026 macht an dem Wochenende Halt in Hornberg (siehe Info). Wie Brohammer erklärt, verwandelt sich der evangelische Kirchplatz von 11.30 bis 18 Uhr verwandelt sich in eine besondere Mitmachstation für Jugendliche und Erwachsene.

Teams mit jeweils vier Personen ab zwölf Jahren treten gegeneinander an, schießen mit Luftgewehren und sammeln auf speziellen stehenden, Sportgeräten die Langlaufkilometer – Wintersport mitten im Sommer. Die Teams umfassen vier Personen, Anmeldungen bei der Hornberger Tourist-Info sind bis Freitag, 10. Juli, möglich. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Die Gewinner nehmen an an einem großen Biathlon-Erlebniswochenende in Oberhof teil. Brohammer ist sich sicher: „Das wird eine große Gaudi!“

Momentan befindet sich die Tourist-Info in der heißen Phase der Planung, berichtete sie beim Pressegespräch. Mit dem Musiksommer, der ebenfalls im Juli in Hornberg stattfindet, werde die Stadt fast einen ganzen Monat zur Partymeile, freut sich Winzer. „Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter“, sagen die Beiden.

Ablauf des „Biathlons“

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 100.000 Schnupperschützen und mehr als 20.000 Wettkämpfern auf rund 300 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. Die Saison 2026 bietet deutschlandweit 30 Citybiathlons. Auf in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert. Bei zwei Wettkämpfern müssen zwei Mal 250 Meter „Skilanglauf“ (Damen: 200 Meter) absolviert werden, denen zunächst ein Liegendschießen und nach weiteren 250 Metern ein Stehendschießen mit je fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmende mit der höchsten Trefferzahl.