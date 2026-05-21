Besonderes Highlight: Biathlon-Tour macht Station beim Hornberger Stadtfest

Das Hornberger Stadtfest kommt nach vier Jahren am 18. und 19. Juli zurück. Trotz knapper Kassen setzt die Stadt auf Musik, Familienprogramm und Vereine.
Nach vier Jahren „Durststrecke“ freut sich ganz Hornberg wieder darauf, am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juli, endlich wieder das Stadtfest feiern zu können. Auch wenn das Budget aufgrund der angespannten Haushaltslage eng ist, will sich die Stadt nicht lumpen lassen und hat ein unterhaltsames sowie außergewöhnliches Programm zusammengestellt – mit Bewährtem und einem sportlichen, ungewöhnlichen Highlight, wie Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer und Bürgermeister Marc Winzer bei einem Pressegespräch ausführten.