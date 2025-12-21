Besonderes Ereignis: Tausende Menschen verfolgen Wintersonnenwende in Stonehenge

Mystische Stimmung, Trommeln und Tänze: In Stonehenge läuten Tausende den kürzesten Tag des Jahres ein und nehmen damit an einer besonderen Tradition teil.
Salisbury - Tausende Menschen haben am weltberühmten Monument Stonehenge im englischen Salisbury traditionell die Wintersonnenwende gefeiert. Sie begrüßten dort am Sonntagmorgen den Sonnenaufgang, der den kürzesten Tag des Jahres einläutet. Auf Bildern ist zu sehen, wie die zahlreichen Besucher rund um den berühmten Steinkreis tanzen, singen und musizieren. Mit der Wintersonnenwende werden die Tage nun wieder länger.