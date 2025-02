Erika Württemberger, Rita Brüstle, Ilona Steimer und Karl Grimm haben rund 2110 Euro an die DRK-Glücksmomente gespendet.

Bereits zum zweiten Mal engagierten sie sich mit ihrer Weihnachtsaktion, die zu dieser Spendensumme führte.

Viel Zeit und Energie wurde von den Dreien in Näharbeiten, filigrane Holzsägearbeiten, leckere Marmelade und riesige Mengen an Weihnachtsgebäck investiert. Das alles wurde an drei Adventssamstagen gegen Spenden angeboten.

Lesen Sie auch

Geselliger Runde

In kleiner Runde bei einer Tasse Kaffee und einem Kuchen wurden wertvolle Worte bei der Spendenübergabe in der Kreisgeschäftsstelle des DRK-Kreisverbands Rottweil untereinander ausgetauscht.