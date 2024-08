Leckerbissen für Eisenbahnfans: Nightjet rollt durch den Freudenstädter Hauptbahnhof

1 Ein Zugführer von der Fahrmeisterei Basel Badischer Bahnhof begleitete den Zug. Foto: Lothar Schwark

Für Eisenbahnfreunden gibt es derzeit eine Besonderheit zu erleben – ein Nachtzug der zwischen Zürich und Amsterdam verkehrt, kommt durch den hiesigen Hauptbahnhof und hält teilweise sogar kurz an.









Noch bis 30. August ist die Rheintalbahn zwischen den Bahnhöfen Rastatt und Baden-Baden für Reise- und Güterzüge gesperrt. Grund ist, dass die südliche Tunnelröhre beim Bahnhof Rastatt an den Schienenverkehr angebunden wird. Bis der gesamte Tunnel fertiggestellt ist, kann es Ende 2026 werden. Fernreisende müssen bis Ende August in Baden-Baden oder Rastatt den Schienenersatzverkehr mit Bussen in Anspruch nehmen. Güterzüge und einzelne Fernreisezüge werden teils weitreichend umgeleitet.