Besonderer Jahrmarkt: Das ist am Wolfacher Kuchenmarkt geboten

Am Donnerstag vor dem vierten Advent wird mit dem Kuchenmarkt einer der ältesten, zugleich auch beliebtesten Jahrmärkte der Stadt eingeläutet.
Der Donnerstag vor dem vierten Advent hat für manche Wolfacher fast Feiertags-Charakter: Zum Kuchenmarkt wird die Innenstadt Treffpunkt für Gäste aus dem Kinzigtal, für Jung und Alt und für die, die vor den Festtagen aus allen Himmelsrichtungen zurück in die Heimat kommen. Von 8 bis 22 Uhr läuft der Markt in der Innenstadt – doch gefeiert wird bis in die Nacht.