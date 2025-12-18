Besonderer Jahrmarkt: Das ist am Wolfacher Kuchenmarkt geboten

Der Donnerstag vor dem vierten Advent hat für manche Wolfacher fast Feiertags-Charakter: Zum Kuchenmarkt wird die Innenstadt Treffpunkt für Gäste aus dem Kinzigtal, für Jung und Alt und für die, die vor den Festtagen aus allen Himmelsrichtungen zurück in die Heimat kommen. Von 8 bis 22 Uhr läuft der Markt in der Innenstadt – doch gefeiert wird bis in die Nacht.

Einer der ältesten Jahrmärkte der Stadt „Der Kuchenmarkt ist einer der ältesten Jahrmärkte Wolfachs und hat seinen Namen von den extra für diesen Tag gebackenen Spitzwecken“, heißt es nüchtern-sachlich auf der städtischen Tourismuswebseite. Wirklich gerecht wird diese Beschreibung dem jährlichen Trubel in der Innenstadt aber nicht. Denn: Neben den drei anderen Wolfacher Jahrmärkten, Fasten-, Pfingst- und Gallusmarkt, ist der Kuchenmarkt Garant für Besucherscharen, auch von jenseits der Wolfacher Stadtgrenzen.

Mehr als 60 Stände kündigt die Stadtverwaltung an. Unter anderem ist auch die Partnerstadt Kreuzlingen wieder im Spitzweckendorf vertreten. Das Rahmenprogramm eröffnet Bürgermeister Thomas Geppert um 10 Uhr. Direkt im Anschluss geht’s auf der Bühne im Spitzweckendorf vor dem Rathaus los. Den Anfang machen die Kinder der städtischen Kita „Pfiffikus“, um 11.15 Uhr tritt der Grundschulchor der Herlinsbachschule auf und um 12 Uhr übernimmt die Musikwerkstatt Schramberg.

Kinder der Musikschule musizieren ab 14 Uhr

Am Nachmittag musizieren ab 14 Uhr Kinder der Musikschul-Zweigstelle Wolfach und ab 17 Uhr spielt die Jugendkapelle Wolfach. Dazwischen übernimmt ab 15 Uhr der Spitzweckenbäcker das Kommando auf der Bühne samt Überraschung für die Kinder. Um 18.30 Uhr steht die Nietenverlosung des Lions-Clubs an, ab 19 Uhr spielen die „Gardefischle“. Und wem’s im Spitzweckendorf irgendwann zu kalt wird oder wer nicht genug vom Kuchenmarkt bekommt, für den organisiert der Verein FCCB Freizeitkultur die 19. Afterwork-Party in der Schlosshalle. Bewirtet mit Essen und Getränken wird unter anderem an der Aprés-Bar, für Musik sorgt DJ Jojo.

Ehrenamtliches Engagement

Jahr für Jahr bringen sich zahlreiche Vereine und Gruppen beim Rahmenprogramm des Kuchenmarkts ein. Der Rotary Club bietet gegenüber des Rathauses gemeinsam mit dem Partnerclub aus Hausachs französischer Partnerstadt Arbois Comté-Käse aus dem Jura sowie passenden Crémant an. Außerdem gibt es Kürbissuppe. Der Erlös fließt an den Förderverein des Ortenau-Klinikums Wolfach. „Eine wohnortnahe stationäre Krankenhausversorgung der Bevölkerung liegt uns am Herzen“, so Rotarier-Präsident Ulrich Müller aus Fischerbach. Der Imkerverein Wolftal bietet beim Stadtbrunnen Honig, Gengenbacher Glühwein, Met, Punsch sowie Propolis und handgefertigte Kerzen an. Die Poliohilfe Kenia Oberwolfach und die Gruppe „Frauen miteinander“ verwandeln die Endres-Garage an der Kreuzgasse in eine Kaffeestube mit Laden für Selbstgebackenes und -gestricktes.