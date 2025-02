Besonderer Gottesdienst: „Date mit Gott“ in der Kneipe in Ichenheim

1 Kneipengottesdienst in Ichenheim: Damals hieß die Kneipe noch „Steffi’s Diner“, inzwischen ist ein anderer Wirt in dieser Kneipe und sie heißt jetzt „Holzwurm“. Dort wird der Kneipengottesdienst am 14. Februar stattfinden. Foto: Werner Erb

Mit außergewöhnlichen Gottesdiensten ist es der Pfarrerin der Emmausgemeinde Neuried gelungen, auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Am Valentinstag lädt sie wieder ein.









Viel frischen Wind und neue Ideen hat die Pfarrerin Anna Manon Schimmel in die Evangelische Emmausgemeinde Neuried gebracht: So gab es im Jahr 2018 am Gründonnerstag erstmals einen Gottesdienst mit einem Tischabendmahl und am Reformationstag eine Andacht mit Party in der Kirche sowie am Valentinstag einen Gottesdienst für „Nicht-Verliebte“ und auch schon zweimal einen Rave in der Auferstehungskirche in Ichenheim. All diese Gottesdienstformate hat sie inzwischen mehrfach mit großem Zuspruch angeboten.