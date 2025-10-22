Besonderer Fund eines Lahrers: Rätsel um Flaschenpost ist gelöst

Der Lahrer Malte Bayer fand vor sieben Jahren auf Sylt einen besonderen Brief. Jetzt steht fest, wer der Absender war.
Malte Bayer reist seit Jahren regelmäßig aus Lahr nach Sylt, so auch 2018. Als er während dieses Urlaubs eine Flaschenpost am Strand von Hörnum findet, sieht er schnell, dass das Gefäß zwar etwas mitgenommen aussieht, nach innen aber kein Wasser gedrungen zu sein scheint. Er zieht den Korken ab und gelangt an den gelben vorgedruckten Zettel, den jemand handschriftlich ausgefüllt hat. England ist zu lesen – Name, Absendedatum und Adresse sind aber nur noch schwer zu erkennen. Also wird aus der Flaschenpost vorerst nur eine hübsche Deko in Bayers Wohnung.