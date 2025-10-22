Besonderer Fund eines Lahrers: Rätsel um Flaschenpost ist gelöst

Der Lahrer Malte Bayer fand vor sieben Jahren auf Sylt einen besonderen Brief. Jetzt steht fest, wer der Absender war.

Malte Bayer reist seit Jahren regelmäßig aus Lahr nach Sylt, so auch 2018. Als er während dieses Urlaubs eine Flaschenpost am Strand von Hörnum findet, sieht er schnell, dass das Gefäß zwar etwas mitgenommen aussieht, nach innen aber kein Wasser gedrungen zu sein scheint. Er zieht den Korken ab und gelangt an den gelben vorgedruckten Zettel, den jemand handschriftlich ausgefüllt hat. England ist zu lesen – Name, Absendedatum und Adresse sind aber nur noch schwer zu erkennen. Also wird aus der Flaschenpost vorerst nur eine hübsche Deko in Bayers Wohnung.

Bis die Familie im September, also rund sieben Jahre nach dem Fund, neugierig wird und mehrere KI-Tools einsetzt. Die lieferten aber eher sporadische Ergebnisse, unter anderem der ungefähre Wohnort des Absenders in England sei klar gewesen, sagt Bayer der Deutschen Presse-Agentur. Erst als Medienberichte über die Flaschenpost in sozialen Netzwerken und Nachbarschaftsgruppen in England geteilt wurden, wurde schließlich der tatsächliche Absender erreicht.

Flaschenpost wurde in der Normandie auf die Reise geschickt

Der heute 28-Jährige Adam Tyndall aus England hatte die Flasche als Kind in seinen Ferien in Frankreich in Agon-Coutainville in der Normandie in den Atlantik geworfen. Rund elf Jahre bleibt die Flasche unterwegs, schwimmt vom Atlantik bis in die Nordsee und erreicht schließlich Sylt – wo Malte Bayer sie findet.

Der schließt einen Besuch beim Absender in London nicht aus, sagt er. Konkrete Reisedaten gibt es aber bisher nicht. Mit Absender Tyndall hatte er sich kürzlich über ein Online-Meeting ausgetauscht. „Adam hat mir live bestätigt, dass er der Absender ist“, sagt Bayer.

„Den Absender jetzt zu sehen, war spannend, weil ich nicht wusste, wer oder was mich erwartet. Das Größte für mich war, dass wir den überhaupt gefunden haben“, sagte Bayer der dpa. Vor allem, weil sich Tyndall noch an die Flasche erinnert.

Der 28-Jährige habe ihm ein Bild gezeigt, mit der Flaschenpost von damals, als er ungefähr elf Jahre alt war. „Das lag ziemlich nah an dem Alter dran, das ich herausgefunden hatte.“ Aufgrund der Handschrift sowie wegen bestimmter Redewendungen war der Absender laut seiner KI-Analyse zum Zeitpunkt des Abschickens zwischen elf und 16 Jahre alt gewesen.

Damit, dass der Absender tatsächlich gefunden wird, habe er nicht gerechnet. „Ich dachte, es wird schwerer, aber die Symbiose aus Mensch und KI hat zum Erfolg geführt“sagt Bayer. Die KI habe es auf den Weg gebracht.

Älteste Flaschenpost der Welt war 132 Jahre unterwegs

Die älteste gefundene Flaschenpost der Welt wurde 2018 in Australien entdeckt und stammt aus dem Jahr 1886. Sie wurde vom deutschen Forschungsschiff „Paula“ im Indischen Ozean über Bord geworfen, war 132 Jahre lang unterwegs und enthält eine Nachricht der Deutschen Seewarte, die Aufschluss über Meeresströmungen geben soll. Die Flasche wird im Western Australian Museum ausgestellt. Der vorherige Rekord wurde mit einer 108 Jahre alten Flaschenpost gehalten, die 2012 in Deutschland gefunden wurde.