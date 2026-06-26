Besonderer Erfolg: Ein Kanderner ist Deutscher Meister im Gehörlosenfußball

Deutscher Meistertitel, „Man of the Match“ und „bester Torjäger“ – der gehörlose Fußballer Robin Völkel aus Kandern hat allen Grund zur Freude.

Im Halbfinale gegen Essen sorgte Robin Völkel für den entscheidenden Treffer zum Einzug ins Finale. Im Endspiel um den Deutschen-Meistertitel im Gehörlosenfußball, das im Hertha-Stadion in Berlin ausgetragen wurde, schoss der Kanderner Kicker, der für den Gehörlosen-Sportverein (GSV) Karlsruhe spielt, die beiden Tore zum 2:1 gegen Frankfurt. Aber nicht nur das: Neben dem Titelgewinn freut er sich über die Ehrung zum „Man of the Match“ im Endspiel und als „bester Torjäger“ überhaupt in diesem Wettbewerb.

Nach seiner Rückkehr aus der Bundeshauptstadt überraschten ihn seine Eltern Bettina und Thomas Völkel sowie Kameraden und Funktionäre des FC Kandern spontan mit einem Empfang. Und ein entsprechendes Transparent an der Hausfassade ließ den ganzen insbesondere väterlichen Stolz erkennen.

Das Favoritenteam aus Stuttgart, das - wie Karlsruhe - den Titel in der Deutschen Meisterschaft im Gehörlosenfußball schon neunmal geholt hat, schied gegen die Frankfurter im Elfmeterschießen schon vorzeitig aus, sodass die Karlsruher den Pokal nun zum zehnten Mal mit nach Hause nehmen durften.

Mehr gab es dann aber auch nicht: „Der Gehörlosenfußball wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen“, bedauert Robin Völkel im Gespräch mit unserer Zeitung. Außer dem Pokal gibt es für die Athleten weder Siegprämien noch Anerkennungen von Sponsoren. Auch beim Endspiel habe keine einzige Größe aus Sport oder Politik Interesse gezeigt. „Aber ich mache das fürs Herz und aus Leidenschaft“, sagt der 27-jährige Modellathlet, der auch schon mit der Nationalmannschaft an der Gehörlosen-Olympiade in Brasilien um Tore gekämpft hat.

Robin Völkel spielt auch für den FC Kandern

„Dabei können die alle ganz gut kicken“, erklärt sein Vater. Während Robin Völkel nebenbei in der Kreisliga A für den FC Kandern spielt, kämpfen einige seiner gehörlosen Mannschaftskameraden zusätzlich in der Bezirks- oder gar Landesliga.

Dienstags und donnerstags trainiert Völkel beim FC Kandern, freitags beim GSV Karlsruhe. Samstags kämpft der 27-Jährige dann für sein Gehörlosen-Team um Tore, sonntags für den FC Kandern. Als er mit seiner Mannschaft zum Viertelfinale in Hamburg war, joggte er kurzentschlossen im Rahmen des Hamburg-Marathons noch die Halbmarathon-Distanz. Die Zeit kann sich sehen lassen: Nach einer Stunde und 37 Minuten passierte Völkel die Ziellinie.

Fußballer Robin Völkel wurde nach dem Finale im Herta-Stadion in Berlin als „Man of the Match“ und als „besten Torjäger“ geehrt. Foto: Adrian Sudbrak

Für die Auswärtsspiele, die deutschlandweit stattfinden, mietet das Karlsruher Team häufig einen Neunsitzer. Damit keine Unterbringungskosten anfallen, treten die Spieler dann auch gleich nach dem Spiel wieder die Heimreise an und treffen nicht selten erst weit nach Mitternacht in Karlsruhe ein. Für Völkel steht dann noch die letzte Etappe bis Kandern an.

Nicht von Geburt an taub

Robin Völkel war nicht von Geburt an taub. Die Eltern vermuten, dass er im Alter von einem Jahr das Gehör durch eine falsch behandelte Krankheit verloren habe. Mit sechs Jahren lernte Völkel dank einer implantierten Hörhilfe sprechen. In Stegen besuchte er unter der Woche eine Schule für Hörgeschädigte, am Wochenende war er daheim in Kandern.

In der Schule setzte er sich freiwillig in die erste Reihe, „damit ich dem Lehrer vom Mund ablesen konnte und alles mitbekam“, erzählt er. In Stegen machte der junge Mann seinen Hauptschulabschluss, danach ging er in Kirchzarten auf die „normale“ Werkrealschule. Dort wurde er mit einem speziellen Gerät ausgestattet, das alle Nebengeräusche absorbierte, sodass nur noch der Lehrer zu hören war.

Vor seiner Lehre zum Zerspanungsmechaniker besuchte er in Freiburg die einjährige Metallfachschule. Heute arbeitet Völkel in Zell bei der Maschinenbaufirma Sculatti. Der ambitionierte Sportler ist dankbar, dass sein Chef ihn im Beruf fördere und auch seinen Sport unterstütze.

High-Tech-Hörgerät kostet 20.000 Euro

Spielberechtigt in der Gehörlosenliga ist ein Athlet, wenn er so gut wie taub ist: „Neben mir könnte ein Kampfjet starten, und ich würde das nicht hören“, verdeutlicht Robin Völkel. Aber auch für seine Spiele beim FC Kandern legt er sein 20.000 Euro teures High-Tech-Hörgerät ab, das mit einem Magnet am Hinterkopf befestigt ist. Zu groß ist die Angst, dass es im Zweikampf herunterfällt und ein Spieler versehentlich darauf tritt.

Die Kanderner Mannschaftskameraden mussten sich erst einmal daran gewöhnen, dass sie sich auf dem Fußballplatz mit Handzeichen verständlich machen müssen oder Völkel zumindest so deutlich ansprechen, dass er ihnen von den Lippen ablesen kann.

Robin Völkel (Zweiter von rechts) mit seiner Mannschaft Foto: Adrian Sudbrak

Bei Spielen der Gehörlosenmannschaften herrscht Ruhe auf dem Platz. Der Schiedsrichter verkündet seine Entscheidungen in Gebärdensprache und mit einer Fahne. Seine Trillerpfeife benutzt er nur für die Zuschauer. „Aber natürlich nehmen wir die Anfeuerung der Zuschauer über deren Gestik und Emotionen wahr“, erzählt der Offensiv-Mann, dessen Lieblingsposition Stürmer oder Linksaußen ist.

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Lustig für die Angehörigen ist es nur, wenn Robin Völkel für den FC Kandern im Einsatz ist und ihm die Fans mehr oder weniger gut gemeinte „Ratschläge“ aufs Spielfeld rufen. Da entgegnet Vater Thomas dann immer sehr cool: „Du kannst noch so laut brüllen, der hört nichts.“