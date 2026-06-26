Besonderer Erfolg: Ein Kanderner ist Deutscher Meister im Gehörlosenfußball

Deutscher Meistertitel, „Man of the Match“ und „bester Torjäger“ – der gehörlose Fußballer Robin Völkel aus Kandern hat allen Grund zur Freude.
Im Halbfinale gegen Essen sorgte Robin Völkel für den entscheidenden Treffer zum Einzug ins Finale. Im Endspiel um den Deutschen-Meistertitel im Gehörlosenfußball, das im Hertha-Stadion in Berlin ausgetragen wurde, schoss der Kanderner Kicker, der für den Gehörlosen-Sportverein (GSV) Karlsruhe spielt, die beiden Tore zum 2:1 gegen Frankfurt. Aber nicht nur das: Neben dem Titelgewinn freut er sich über die Ehrung zum „Man of the Match“ im Endspiel und als „bester Torjäger“ überhaupt in diesem Wettbewerb.