Besonderer Abend in Gutach: Warum sich mit dem „Schlössle im Abendlicht“ ein Traum erfüllt hat

Die jahrhundertelange Geschichte des Bauwerks wurde im Gutacher Freilichtmuseum beim „Schlössle im Abendlicht“ beeindruckend vorgestellt. Ein Ensemble spielte auf.
Mit dem „Schlössle im Abendlicht“ erfüllte sich Thomas Hafen mit seinem Team vom Freilichtmuseum am Freitag und damit am vorletzten Sommerabend den schon langgehegten Traum, das „Effringer Schlössle“ und seine jahrhundertelange Geschichte als Wehrturm, Burgruine und zuletzt zu landwirtschaftlichen Zwecken genutztes Herrenhaus in Szene zu setzen.