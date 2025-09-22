Besonderer Abend in Gutach: Warum sich mit dem „Schlössle im Abendlicht“ ein Traum erfüllt hat

Die jahrhundertelange Geschichte des Bauwerks wurde im Gutacher Freilichtmuseum beim „Schlössle im Abendlicht“ beeindruckend vorgestellt. Ein Ensemble spielte auf.

Mit dem „Schlössle im Abendlicht“ erfüllte sich Thomas Hafen mit seinem Team vom Freilichtmuseum am Freitag und damit am vorletzten Sommerabend den schon langgehegten Traum, das „Effringer Schlössle“ und seine jahrhundertelange Geschichte als Wehrturm, Burgruine und zuletzt zu landwirtschaftlichen Zwecken genutztes Herrenhaus in Szene zu setzen.

Das Museumsteam zeigte sich dabei von seiner schauspielerischen Seite, jeder – vom FSJ’ler über die Museumsführer bis zum ausgebildeten Museumspädagogen – brachte sich mit viel Herzblut in die kleine Inszenierung ein. Von den neuen Freunden aus Wildberg unterstützten Schauspieler der Festspielgruppe Wildberg als Schäfergruppe auf Reisen und von der Freilichtbühne aus Hornberg gastierte Alex Gotthans als Schlossherr Jakob Kempff.

Regina Rauber moderierte als Spielleiterin die kleine Rahmenhandlung, datiert auf das im Türsturz des Schlössles eingemeißelte Jahr 1880, und begrüßte mit den Dorfkindern („fleißig und gewitzt“, ob damit die Effringer oder die Gutacher Kinder gemeint waren, blieb offen) die Wildberger Schäfergruppe mit Anja Roth als Marketenderin, Christoph Dreher als Schäfer, Roland Schaber als Schäfergesellen und Kristin Börner als Schäfertochter mit Ambitionen auf das Amt der kommenden Schäferkönigin (Gewinnerin des Schäferlaufs).

Melancholische Musik und Motive an den Wänden

In einem kurzen historischen Schauspiel fungierten die Dorfkinder im Scheinwerferlicht zu den 1379 urkundlich erwähnten Protagonisten rund um den Verkauf des Mayerhofes zu Effringen an den reichen Bürger Konrad Grückler, dessen Tochter als „Schlossgespenst“ noch heute im „Effringer Schlössle“ spukt. Vom einst stolzen, mit Gräben umwehrten „Märchenschloss“ war bereits 1880 nicht mehr viel übrig, Jakob Kempff hatte die Gräben trockengelegt, um Land- und Viehwirtschaft zu ermöglichen, stolz stimmte die Schäfergruppe in den Kampfruf „Wir sind Bauern!“ mit ein. Uwe Sayer, Henry Diener und Sängerin Patrizia Winkler stimmten ein Lied zum Tanz „Auf nach Wildberg“ an, die zarte Liebesgeschichte von Kempff und Schäfertochter Marie Agnes nahm ihren Anfang.

Für die Illustration der Jahre des Leerstands von 1972 bis zur Translozierung nach Gutach 2018 (siehe Info) hob Sängerin Patrizia Winkler zu einem melancholischen Klagelied an, auf die Fassade des einst stolzen Herrenhauses wurden Bildmotive projiziert, Uwe Sayer improvisierte Melodien und Akkorde zur Musik dieser Zeit von den Beatles und Cat Stevens über Sting bis hin zu AC/DC. Zum Ende hin wurden die sphärischen Bildmotive aufgeräumter, die letzten Bilder zeigten das vom Museumsteam restaurierte Innenleben des Schlössles und gaben Anlass zur Hoffnung, dass sich das Schlossgespenst (Julia Lauer) auch weiterhin in den alten Mauern heimisch fühlen wird.

In seiner Abmoderation bedankte sich Thomas Hafen bei seinem Team dafür, dass es das Museum tatsächlich geschafft hatte, „aus eigener Kraft“ dieses Theaterprojekt zu stemmen, die kurze Spieldauer von etwas mehr als 45 Minuten sei der Vorsicht vor den Außentemperaturen Ende September geschuldet gewesen, mit großem Applaus nahm das Publikum diese „Entschuldigung“ gerne an.

Der Weg nach Gutach

Das Schlössle von Effringen wurde vor dem Verfall gerettet. Nach einem zwei Jahre dauernden Versetzungs- und Restaurierungsverfahren kam es aus dem Nordschwarzwald (Wildberg) in das Gutacher Freilichtmuseum.