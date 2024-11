Gemeinsames Festessen an Heiligabend für alle

Besonderer Abend in Eutingen

1 Bürgermeister Markus Tideman und seine Ehefrau Katharina Tideman laden ein. Foto: Tideman

Eine Einladung zu einem besonderen Abend in Eutingen sprechen Bürgermeister Markus Tideman und seine Frau Katharina Tideman aus.









Am 24. Dezember findet in der Buchsteighalle Weitingen ein Festessen für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Eutingen statt, die Heiligabend in Gemeinschaft verbringen möchten, unabhängig von Alter, Familienstand oder Herkunft.