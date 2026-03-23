Besondere Würdigung: Meißenheimer Feuerwehr macht Schröder zum Ehrenmitglied

Einsatzreiche Jahre liegen hinter der Feuerwehr Meißenheim. Um die Schlagkraft zu erhalten, wurden zahlreiche Übungen absolviert. Die Zahl der Einsätze ist gestiegen.

Meißenheims Kommandant Dominik Kässinger gab einen Rückblick auf die Jahre 2024 bis 2026, in denen sich „einiges getan hat“. Die Mitgliederzahlen sind in Summe recht konstant geblieben, während die Einsatzabteilung 97 Mitglieder zählte. Steigende Einsatzzahlen waren in den vergangenen Jahren zu verzeichnen: Während es im Jahr 2019 noch im Schnitt 20 Einsätze waren, waren es 2024 insgesamt 48 Einsätze und 2025 waren es 52 Einsätze.

2024 wurde der Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet, der die Richtung der kommenden Jahre weisen wird. Derzeit wird die Bootsgruppe ins Leben gerufen. Die betroffenen Personen absolvieren gerade den Bootsführerschein und die Ausbildung zum Rettungsschwimmer. Ein erster Termin gab es bereits zum Feuerwehrhaus Kürzell. In einem ersten Schritt soll eine Standortanalyse gemacht werden. Um das Schlimmste zu verhindern wurden Feuerwehrhäuser und Fahrzeuge in Meißenheim mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. Auch Werbebanner wurden beschafft, um auf das wichtige Ehrenamt aufmerksam zu machen.

Zusammenarbeit mit benachbarten Wehren wird gelobt

In die Technik wurde mit einem Wechselkleidungskonzept und einem „IT-Tool“ für die Abteilung Kürzell investiert.

„Früchte trägt die Ausbildungsgemeinschaft mit Schwanau, Neuried und Friesenheim“, betonte Kommandant Kässinger erfreut. Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit den benachbarten Wehren. So wurde auch in den vergangenen Jahren viel in die Ausbildung investiert und einige Wehrmitglieder bildeten sich stetig fort. Sehr gut sei die Wehr auch bei den Leistungsabzeichen dabei, so wurden Abzeichen in Bronze, Silber und Gold absolviert.

Die Interkommunale Zusammenarbeit wird nicht nur bei der Ausbildung gelebt, sondern auch bei den gemeinsamen Übungen, wie etwa der Waldbrandübung mit der Feuerwehr aus Neuried im März 2024 und der Rheinübung im Juli 2024 mit den Wehren aus Kehl, Schwanau und Neuried, erklärt Kässinger in seinem Rückblick weiter.

Nicht nur im Einsatz und bei den Proben ist die Wehr aktiv – so war die Meißenheimer Feuerwehr auch beim Sommerferienprogramm, beim Kinder-und Familientag der Gemeinde, dem Geschicklichkeitsfahren sowie beim Berufsfeuerwehrtag dabei. Kameradschaft wird hingegen beim Schnitzelessen am Matschelsee der Abteilung Kürzell, dem Maihock der Abteilung Meißenheim sowie am Weihnachtsmarkt gelebt. Beide Abteilungen blicken auf eine gute Kameradschaft mit den Partnerwehren in Schlesen und Gerstheim, so Kässinger.

Ein Dank ging an den Förderverein, der die Beschaffung verschiedener Übungsutensilien wie einem Übungsfenster oder einer Übungstüre in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Vereinen ermöglicht. Weiter wurden Einsatz-Tablets und Wintermützen beschafft.

Kritische Worte vom Kreisfeuerwehrverband zur Wehrpflicht

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde der Feuerwehr-Ausschuss gewählt, dies sind: Horst Fischer, Thorsten Kern, Alexander Reith, Pierre Biegert, Tanja Meßmer (alle Meißenheim), Matteo Kienzle, Andreas Kopf, Kevin Kientz, Steffen Leuthner und Martin Schwendemann (alle Kürzell).

Michael Dietrich vom Kreisfeuerwehrverband übernahm nicht nur die Ehrungen, sondernrichtete auch Grußworte an die Feuerwehrmitglieder. Enttäuscht zeigte sich Dietrich vom Kreisfeuerwehrverband über die geringe Resonanz der kommunalen Gremien. Sei die Feuerwehr doch immer im Dienste der Bevölkerung und ein wichtiger Bestandteil der Gemeinden. Kritisch zeigte er sich zur Wehrpflicht, so gäbe es auch wichtige Ehrenämter in Feuerwehr, DLRG, DRK, THW und anderen Institutionen, die immer im Dienste seien und im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit angegriffen werden.

Weitere Grußworte und Worte des Dankes für die Zusammenarbeit gab es von Meißenehims Bürgermeiser Bodo Lange, Bernd Schwärzel (Feuerwehr Neuried), Martin Braun (Polizeiposten Ottenheim), Tamara Krämer (DRK Ortsverein Meißenheim-Schwanau) und Alexander Schröder.

Ehrungen

Die Ehrennadel in Silber erhielt Klaus Rosewich. Eine besondere Ehrung durfte der ehemalige Bürgermeister Alexander Schröder in Empfang nehmen: er erhielt die Deutsche Feuerwehr Ehrenmedaille. Außerdem wurde er zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Meißenheim ernannt