Besondere Würdigung: Meißenheimer Feuerwehr macht Schröder zum Ehrenmitglied

Einsatzreiche Jahre liegen hinter der Feuerwehr Meißenheim. Um die Schlagkraft zu erhalten, wurden zahlreiche Übungen absolviert. Die Zahl der Einsätze ist gestiegen.
Meißenheims Kommandant Dominik Kässinger gab einen Rückblick auf die Jahre 2024 bis 2026, in denen sich „einiges getan hat“. Die Mitgliederzahlen sind in Summe recht konstant geblieben, während die Einsatzabteilung 97 Mitglieder zählte. Steigende Einsatzzahlen waren in den vergangenen Jahren zu verzeichnen: Während es im Jahr 2019 noch im Schnitt 20 Einsätze waren, waren es 2024 insgesamt 48 Einsätze und 2025 waren es 52 Einsätze.