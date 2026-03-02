Besondere Würdigung: Eugen Götz aus Friesenheim wird von Landeskirche geehrt

Der Friesenheimer Altbürgermeister erhielt die Goldene Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche Baden für seine außergewöhnlichen Verdienste.
Der Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim hatte bei seiner Hauptversammlung einen ganz besonderen Tagesordnungspunkt: Eugen Götz erhielt in diesem Rahmen die Goldene Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche Baden für seine Verdienste. Im Namen der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Rosemarie Kienzler verlas Diakon Hans Christian Benner eine Laudatio und überreichte die Ehrennadel in Gold.