Besondere Würdigung: Eugen Götz aus Friesenheim wird von Landeskirche geehrt

Der Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim hatte bei seiner Hauptversammlung einen ganz besonderen Tagesordnungspunkt: Eugen Götz erhielt in diesem Rahmen die Goldene Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche Baden für seine Verdienste. Im Namen der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Rosemarie Kienzler verlas Diakon Hans Christian Benner eine Laudatio und überreichte die Ehrennadel in Gold.

Die Auszeichnung würdige ein jahrzehntelanges, vorbildliches und ehrenamtliches Engagement. Benner sprach von einer sehr hohen Wertschätzung gegenüber den Verdiensten von Götz. Der Altbürgermeister war Gründungsvorsitzender des Fördervereins der Evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim. Erst nach 25 Jahren gibt er dieses Amt nun im Alter von nahezu 89 Jahren aus der Hand. Zum neuen Vorsitzenden wählte die Versammlung Gerd Michaelis.

Im Fokus stand das Gemeindehauses

Götz habe die Gemeinde in vielerlei Hinsicht über Jahrzehnte entscheidend geprägt, nicht nur als früherer Bürgermeister, sondern auch als Mensch in der Evangelischen Kirchengemeinde. Mit der Gründung des Fördervereins waren dessen Ziele klar formuliert und ambitioniert. Im Fokus habe die Errichtung eines Gemeindehauses zur Förderung des kirchlichen Lebens, die Schaffung eines Ortes der Begegnung für alle Menschen gestanden. Gesprochen wurde von einer Vision, die Mut, Vertrauen und Tatkraft erforderte. In diesem Jahr besteht das Gemeindehaus seit 20 Jahren.

Am 15. Januar 2006 konnte es eingeweiht werden. Der Förderverein hat für das Haus 40 000 Euro gespendet. Im Jahr 2001 hat Götz gemeinsam mit Rainer Janus als Pfarrer und dem damaligen Kirchengemeinderat den Förderverein ins Leben gerufen. Gute und langjährige Mitstreiter habe er um die gute Sache für die Kirche motiviert und Spenden gesammelt.

Er agierte Jahrzehnte als Vorsitzender der Gemeindeversammlung

Aber auch andere Projekte ließen sich über den Förderverein realisieren. Götz betonte: „Das Haus, in dem wir uns heute befinden war in den Jahren 2004 bis 2006 das größte Projekt.“ Unterstützt wurde in der Evangelischen Kirchengemeinde auch das Jugendprojekt gemeinsam mit dem CVJM Friesenheim. In den Jahren von 2011 bis 2016 kamen 21 000 Euro zusammen, erinnerte Götz. Hinzu kamen weitere Projekte wie die Finanzierung des Fußbodens und die Fenster im Gemeindesaal oder die Küche im Evangelischen Kindergarten in der Sonnhalde. Für das Gemeindehaus gab es Inventar oder für den Gospelchor und Kirchenchor eine Lautsprecheranlage, so Götz in seinem Bericht aus 25 Jahren. So kam in den Jahren von 2004 bis 2023 mehr als 82 000 Euro zusammen. Benner erinnerte auch daran, dass Götz viele Jahrzehnte als Vorsitzender der Gemeindeversammlung agierte. Auch dafür erhält Götz die Ehrennadel in Gold der Landeskirche.

Letzte Amtsgeschäfte überhaupt abgegeben

Götz betonte nach seiner Ehrung und mit der glücklichen Übergabe seiner letzten Amtsgeschäfte als Vorsitzender eines Vereins überhaupt in seiner trockenen Art: „Das war’s. Jetzt lasse ich es mir in den nächsten zehn Jahren gut gehen.“

Investitionen

Von 2004 bis 2006: Neubau Gemeindehaus und Grunderwerb 40 000 Euro; 2011 bis 2016: Jugendprojekt 21 000 Euro; 2009: Fußboden Gemeindesaal 6800 Euro; 2010: Inventar Gemeindehaus: 1000 Euro; 2013: Kopiergerät 1100 Euro und Fenster Gemeindesaal 6600 Euro; 2014: Küche Kindergarten: 6500 Euro, Lautsprecheranlage für den Kirchenchor und Gospelchor.