Besondere Vereinbarung: Wie Bärlauch aus dem Lahrer Wald auf die Gemüsetheke von Edeka kommt

Bärlauch hat Saison, auch in den Wäldern rund um Lahr. Probleme mit Dieben des grünen Krauts gibt es hier aber nicht. Einem Betrieb ist die schonende Ernte erlaubt.
Bärlauch gehört zu den ersten frischen Kräutern im Frühjahr, seit Anfang März sprießt er auch in den Wäldern im Lahrer Raum. Für manche Menschen gehört das Sammeln und Verarbeiten dieses mildwürzigen Frühlingsboten zu einer naturnahen und saisonalen Küche. Jedoch: Übertreiben darf man es damit nicht, wer ganze Tüten voll Bärlauch erntet, riskiert ein Bußgeld.