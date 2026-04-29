Besondere Verbindung: Auch Wolfgang Grupp sagt dem Landesvater Adieu

Unter den Ehrengästen der Verabschiedung Winfried Kretschmanns war der vormalige Trigema-Chef. Die beiden verbindet eine besondere Beziehung.
In einer dreiteiligen Veranstaltung wurde Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann an diesem Mittwoch, 29. April, im Neuen Schloss Stuttgart verabschiedet. Unter den Ehrengästen aus Politik, Sport, Adel und Kirche befand sich neben Armin Laschet (CDU), Kretschmanns Amtsvorgänger Günther Oettinger oder dem SC-Freiburg Trainer Christian Streich auch der langjährige Trigema-Chef Wolfgang Grupp.