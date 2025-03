„Willkommen, auch wenn noch nicht alle das Prädikat Senior besitzen“, sagte Alexander Keller bei seiner Begrüßung zu einer Modeschau der ganz anderen Art im Modehaus Weinmann.

Vor etwa sechs Monaten sei Ewald Weigert, der stellvertretende Vorsitzende des Ortsseniorenrats Trossingen, auf ihn mit der Idee zugekommen, eine Modeschau für Senioren zu veranstalten, so Keller.

Einzige Bedingung von Keller war: „Die Models müssen aus den eigenen Reihen kommen .“

Aus dem Schattendasein

Ewald Weigert war sofort Feuer und Flamme und machte sich auf die Suche. Sein Grundgedanke: „Die Senioren aus dem Schattendasein zu holen, denn Modeschauen für Junge gibt es genügend“. Und immerhin: „Was ist Mailand, London und Paris gegen Trossingen?“ Weinmann ist das älteste Modehaus in Trossingen seit mehr als 100 Jahren und wird in der vierten Generation von Alexander Keller geführt. Wobei mit dem achtjährigen Paul die fünfte ja quasi bereits in den Startlöchern steht.

Natürlich gab es eine große Vorplanung und es musste Sitzplatz geschaffen werden für die rund 100 Modeinteressierten, die an diesem Mittag kamen. Auch die Stadt Trossingen half und stellte gut 100 Stühle zur Verfügung.

Dann noch eine Schrecksekunde, als Ewald Weigert verkündete: „Einige Models leiden an Fieber“, zum Glück war es lediglich Lampenfieber. Sehr wichtig sei es für Senioren, in der heutigen Zeit die sozialen Kontakte zu halten „und für unser Modehaus ist es wichtig, auch die Best Ager im Blick zu haben“, betonte Alexander Keller und stellte die vier Models und zwei „Dressmen“ vor: Roberta Zuber, die Vorsitzende der Ortssenioren, sowie Ewald Weigert, der stellvertretende Vorsitzende, außerdem aus der Vorstandschaft Gabriele Kopietz, Karin Stoll, Gisela Banzhaf und Wolfgang Steuer. Alexander Keller moderierte die vier Trendblöcke, die umrahmt wurden von passender Musik.

Selbstsicher auf dem „Catwalk“

Mit pfiffigen Outfits wurde in den Frühling gestartet. Model Gabriele Kopietz wusste sich dabei mit tänzelndem Schritt selbstsicher auf dem „Catwalk“ des Modehauses Weinmann zu bewegen.

Karin Stoll präsentierte sich in heller Jeans, rotem Shirt und beiger Jacke mit passendem Schal.

Dem Beifall klatschenden Publikum wurden passend zum Frühlingsbeginn bunte Tulpen überreicht. Luftig leichte Sommermode präsentierten Gisela Banzhaf mit farbenfroher Bluse und Strohhut sowie Dr. Wolfgang Steuer mit Sonnenbrille und im lässigen hellen Anzug und Blümchenhemd. Das Thema Eleganz und Schick stand für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage, die in Erinnerung bleiben.

So richtig schick zeigten sich Ewald Weigert und Dr. Wolfgang Steuer mit hellen Anzügen, passender Weste und Fliege.

Wie auf dem Wochenmarkt

Dann wurde es richtig Trossingerisch. Seit mehr als 50 Jahren trifft man sich jeden Donnerstag auf dem Wochenmarkt, selbstverständlich im aktuellen Outfit. Die Damen in Hosen, T-Shirts in frischen oder auch kräftigen Farben und passender Jacke oder Blouson. Die Herren in Lederjacke und Strohhut, T-Shirt und Mütze.

Was wäre ein Wochenmarkt ohne frisches Gemüse? Das verteilten die Models und Dressmen ans Publikum wie vorausschauend aufs Osterfest auch bunte Eier aus ihren Körben.

Sie hätte nicht gedacht, dass die Resonanz auf die Modeschau von Senioren für Senioren so groß sei, betonte Roberta Zuber, und bedankte sich bei Alexander Keller „für die Zeit zum Üben und die Angst, die uns genommen wurde“, während der Junior Paul Blumen für die Models und Weinpräsente für die Dressmen verteilte.

Total begeistertes Publikum

Das Publikum, nicht nur Damen, sondern auch etliche modebewusste Herren, zeigte sich mehr als begeistert von dieser Seniorenveranstaltung.

Es wurde sogar der Vorschlag gemacht, diese jedes Jahr zweimal zu wiederholen – für die Frühjahr-Sommer- und für die Herbst-Winter-Mode.

Der Ortsseniorenrat bietet den Senioren das ganze Jahr über die unterschiedlichsten Veranstaltungen an. Bereits am 31. März findet die nächste statt um 14.30 Uhr im Dr.-Karl-Hohner-Heim zum Thema „Die elektronische Patientenakte – ihre Aufgabe und welche Vorteile sie für Patienten hat“.

Im Anschluss an die Veranstaltungen findet jeweils ein Beratungsangebot zu allen seniorenrelevanten Anliegen, Fragen und Anregungen statt.