Besondere Immobilie in Tennenbronn: Wer wagt sich an die Schröder-Villa?

Das Gebäude der ehemaligen Fabrikantenfamilie steht zum Verkauf – mal wieder. Zuletzt hat sich rund um das Anwesen einiges getan.

Als „Logenplatz über dem Schwarzwald“ mit „Panorama und Entwicklungspotenzial für Eigennutzer, Mehrgenerationenkonzepte oder Projektentwickler“ wird sie auf einer Immobilienplattform angeboten. Seit Jahren schlummert das Gebäude im Dornröschenschlaf vor sich hin. Erbaut wurde es 1971 von Theodor Schröder. Der Unternehmer besaß in Tennenbronn eine Firma, die Metallfedern produzierte. Mehrere Dutzend Mitarbeiter hatten dort in den 1970er- und 1980er-Jahren ihren Arbeitsplatz.

Der Papagei im Cabrio Ältere Tennenbronner erinnern sich bestimmt noch an Theodor Schröder und sein besonderes Haustier. Zur Familie gehörten nämlich neben drei Kindern auch ein Papagei. Dieser durfte bei Einkaufsfahrten durchs Dorf auf dem Beifahrersitz seines Cabrios Platz nehmen und schrie lautstark nach „Theo“, wenn dieser beim Bäcker einmal länger brauchte.

Die großen Bäume wurden in den vergangenen Monaten gerodet Foto: Karin Zeger

Das Unternehmen, einst in der Wiesenstraße angesiedelt, wurde später von Sohn Jan übernommen. Dieser verlegte den Firmensitz nach Dunningen.

Zurück zur Villa mit ihren mehr als 600 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche: Nachdem sie jahrelang leer gestanden hatte, tat sich in den vergangenen Monaten einiges. Bäume wurden gefällt, Container mit Schutt beladen und auf dem Gelände rückten die Bagger an. Offensichtlich hat der derzeitige Eigentümer zwei Bauplätze geschaffen; ein Haus befindet sich bereits im Bau.

Nun steht die Villa mit Einliegerwohnung und Doppelgarage wieder zum Verkauf: zwölf Zimmer, vier Schlafzimmer, fünf Bäder, 308 Quadratmeter reine Wohnfläche und ein 2800 Quadratmeter großes Grundstück – für 680.000 Euro. Auf der unteren Ebene ist ein Schwimmbad eingebaut.

Zwei Bauplätze sind links neben der Villa ausgewiesen. Ein Neubau ist im Werden. Foto: Karin Zeger

Neue Bleibe für Landrat?

Das Gebäude hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Eigentümer beziehungsweise ernsthafte Interessenten. Alle gaben das Projekt „Villa“ nach kurzer Zeit wieder auf. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren; sie dürften jedoch vor allem im sanierungsbedürftigen Zustand des Gebäudes gelegen haben.

Die Anzeige im Internet ist übrigens auch dem neuen Landrat Christoph Keckeisen ins Auge gefallen. Bekanntlich ist dieser auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich und seine Familie. Das Gebäude würde ihm sehr gefallen, verriet er beim Sommerempfang der Stadt Schramberg. Allerdings müsste es in Rottweil stehen...