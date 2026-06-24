Besondere Immobilie in Tennenbronn: Wer wagt sich an die Schröder-Villa?

Das Gebäude der ehemaligen Fabrikantenfamilie steht zum Verkauf – mal wieder. Zuletzt hat sich rund um das Anwesen einiges getan.
Als „Logenplatz über dem Schwarzwald“ mit „Panorama und Entwicklungspotenzial für Eigennutzer, Mehrgenerationenkonzepte oder Projektentwickler“ wird sie auf einer Immobilienplattform angeboten. Seit Jahren schlummert das Gebäude im Dornröschenschlaf vor sich hin. Erbaut wurde es 1971 von Theodor Schröder. Der Unternehmer besaß in Tennenbronn eine Firma, die Metallfedern produzierte. Mehrere Dutzend Mitarbeiter hatten dort in den 1970er- und 1980er-Jahren ihren Arbeitsplatz.