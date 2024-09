1 Fünf Mitarbeiter der IG Metall VS haben einen Organspenderausweis und jetzt auch ein Tattoo, mit dem sie signalisieren, dass die Organe spenden wollen. Foto: IG Metall

Die IG Metall-Geschäftsstelle in Villingen-Schwenningen setzt ein Zeichen für die Organspende. Mitarbeiter lassen sich ein Tattoo stechen.









Neulich war es verdächtig ruhig in der Geschäftsstelle der IG Metall in der Schwenninger Arndtstraße, denn alle Angestellten des Büros hatten einen Termin in einem Tattoo-Studio in Villingen.